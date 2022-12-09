https://sputnik-georgia.ru/20221209/geneticheskie-issledovaniya-mogut-pomoch-zaberemenet-bez-eko---ekspert-272869991.html
Генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО - эксперт
Генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО - эксперт
Тест способен выявить неочевидные причины ненаступления беременности, утверждают авторы разработки 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T17:51+0400
2022-12-09T17:51+0400
2022-12-09T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В России разработали генетический тест, способный выявить причины ненаступления беременности, — с его помощью женщины смогут получить шанс нормализовать репродуктивную функцию и забеременеть до использования вспомогательной технологии ЭКО, пишет РИА Новости.Об этом агентству рассказала директор по науке биотехнологической компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система") Наталья Позднякова, которая работала над разработкой этого теста.Специалист отметила, что разработка внедряется в лечебную практику сети частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система").Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, которые привела эксперт, около 50 миллионов супружеских пар (7% от общего числа) по всему миру не могут завести ребенка из-за женского или мужского бесплодия. В 50% случаев причиной являются генетические нарушения, при этом частота женского бесплодия может достигать 30% и не имеет тенденции к снижению.Так, по словам Поздняковой, генетические тесты могут проанализировать гены, отвечающие за наиболее распространенные обстоятельства нарушений в процессе функционирования репродуктивной системы женщины."Как правило, отчаявшиеся решить проблему бесплодия пары прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям - ЭКО. Но немногие знают, что перед этой процедурой есть промежуточный этап, который помогает восстановить репродуктивную функцию для пациентов в любом возрасте и любом статусе бесплодия, даже при уже проведенных неудачных процедурах ЭКО. Это восстановление биохимических процессов в организме мужчины и женщины, связанное с их индивидуальным генотипом и факторами внешней среды: инсоляцией, уровнем токсинов в организме и особенностями метаболизма и полноценностью их гормональной и рецепторной системы, что не может быть очевидно при стандартном обследовании", - отмечает эксперт."Система-биотех" - научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020 вывела на российский рынок шесть научно-практических разработок. Основными из них были тест-системы на раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день компанией выпущено девять портфельных продуктов и более 5 миллионов тестов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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беременность, новости, в мире, общество, всемирная организация здравоохранения, наука, россия
беременность, новости, в мире, общество, всемирная организация здравоохранения, наука, россия
Генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО - эксперт
Тест способен выявить неочевидные причины ненаступления беременности, утверждают авторы разработки
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
В России разработали генетический тест, способный выявить причины ненаступления беременности, — с его помощью женщины смогут получить шанс нормализовать репродуктивную функцию и забеременеть до использования вспомогательной технологии ЭКО, пишет РИА Новости
.
Об этом агентству рассказала директор по науке биотехнологической компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система") Наталья Позднякова, которая работала над разработкой этого теста.
"Компания разработала генетический тест по прототипу западного аналога Female Infertility, который способен выявить неочевидные причины ненаступления беременности и с помощью которого врач может дать рекомендации по коррекции генетически заложенного дисбаланса метаболитов в организме, что может способствовать нормализации репродуктивной функции", - сказала Позднякова.
Специалист отметила, что разработка внедряется в лечебную практику сети частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система").
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, которые привела эксперт, около 50 миллионов супружеских пар (7% от общего числа) по всему миру не могут завести ребенка из-за женского или мужского бесплодия. В 50% случаев причиной являются генетические нарушения, при этом частота женского бесплодия может достигать 30% и не имеет тенденции к снижению.
Так, по словам Поздняковой, генетические тесты могут проанализировать гены, отвечающие за наиболее распространенные обстоятельства нарушений в процессе функционирования репродуктивной системы женщины.
"Как правило, отчаявшиеся решить проблему бесплодия пары прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям - ЭКО. Но немногие знают, что перед этой процедурой есть промежуточный этап, который помогает восстановить репродуктивную функцию для пациентов в любом возрасте и любом статусе бесплодия, даже при уже проведенных неудачных процедурах ЭКО. Это восстановление биохимических процессов в организме мужчины и женщины, связанное с их индивидуальным генотипом и факторами внешней среды: инсоляцией, уровнем токсинов в организме и особенностями метаболизма и полноценностью их гормональной и рецепторной системы, что не может быть очевидно при стандартном обследовании", - отмечает эксперт.
"Система-биотех" - научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020 вывела на российский рынок шесть научно-практических разработок. Основными из них были тест-системы на раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день компанией выпущено девять портфельных продуктов и более 5 миллионов тестов.