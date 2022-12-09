https://sputnik-georgia.ru/20221209/geneticheskie-issledovaniya-mogut-pomoch-zaberemenet-bez-eko---ekspert-272869991.html

Генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО - эксперт

Генетические исследования могут помочь забеременеть без ЭКО - эксперт

Тест способен выявить неочевидные причины ненаступления беременности, утверждают авторы разработки 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T17:51+0400

2022-12-09T17:51+0400

2022-12-09T17:51+0400

беременность

новости

в мире

общество

всемирная организация здравоохранения

наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/09/251970145_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c427078b94e8e76e806dfb89d3e17a26.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В России разработали генетический тест, способный выявить причины ненаступления беременности, — с его помощью женщины смогут получить шанс нормализовать репродуктивную функцию и забеременеть до использования вспомогательной технологии ЭКО, пишет РИА Новости.Об этом агентству рассказала директор по науке биотехнологической компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система") Наталья Позднякова, которая работала над разработкой этого теста.Специалист отметила, что разработка внедряется в лечебную практику сети частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система").Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, которые привела эксперт, около 50 миллионов супружеских пар (7% от общего числа) по всему миру не могут завести ребенка из-за женского или мужского бесплодия. В 50% случаев причиной являются генетические нарушения, при этом частота женского бесплодия может достигать 30% и не имеет тенденции к снижению.Так, по словам Поздняковой, генетические тесты могут проанализировать гены, отвечающие за наиболее распространенные обстоятельства нарушений в процессе функционирования репродуктивной системы женщины."Как правило, отчаявшиеся решить проблему бесплодия пары прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям - ЭКО. Но немногие знают, что перед этой процедурой есть промежуточный этап, который помогает восстановить репродуктивную функцию для пациентов в любом возрасте и любом статусе бесплодия, даже при уже проведенных неудачных процедурах ЭКО. Это восстановление биохимических процессов в организме мужчины и женщины, связанное с их индивидуальным генотипом и факторами внешней среды: инсоляцией, уровнем токсинов в организме и особенностями метаболизма и полноценностью их гормональной и рецепторной системы, что не может быть очевидно при стандартном обследовании", - отмечает эксперт."Система-биотех" - научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020 вывела на российский рынок шесть научно-практических разработок. Основными из них были тест-системы на раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день компанией выпущено девять портфельных продуктов и более 5 миллионов тестов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

беременность, новости, в мире, общество, всемирная организация здравоохранения, наука, россия