https://sputnik-georgia.ru/20221209/glavnaya-novogodnyaya-elka-gruzii-zazhglas-v-tbilisi-272892902.html

Главная Новогодняя елка Грузии зажглась в Тбилиси

Главная Новогодняя елка Грузии зажглась в Тбилиси

В этом году мэрия Тбилиси приняла решение не приобретать новых новогодних украшений и новую елку 09.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. В центре Тбилиси, на главном проспекте столицы зажглись огни на самой главной новогодней елке Грузии.Традиционно, зажжение огней на Новогодней елке сопровождалось праздничным концертом и спонтанной ярмаркой. Посмотреть на первое предновогоднее чудо пришли тысячи жителей города."Жизнь, любовь, солидарность, мир – вот те ценности, которые люди в любом городе мира желают себе и, конечно же, своим близким. Традиционно мы превратили наши пожелания в своего рода призыв, и в этом году мы встречаем новый 2023 год с этой надеждой", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии.Он поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал жителям и гостям столицы мира, здоровья, долголетия и всего наилучшего.В этом году мэрия Тбилиси приняла решение не приобретать новых новогодних украшений и новую елку. Украшать Тбилиси стали еще в ноябре.Елка на центральном проспекте города не единственная в Тбилиси – праздничные елки зажглись также в окраинных густонаселенных районах столицы и на территории крупных торговых центров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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