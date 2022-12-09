Главная Новогодняя елка Грузии зажглась в Тбилиси
21:53 09.12.2022 (обновлено: 21:55 09.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗажжение праздничных огней на главной новогодней елке в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году мэрия Тбилиси приняла решение не приобретать новых новогодних украшений и новую елку
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. В центре Тбилиси, на главном проспекте столицы зажглись огни на самой главной новогодней елке Грузии.
Традиционно, зажжение огней на Новогодней елке сопровождалось праздничным концертом и спонтанной ярмаркой. Посмотреть на первое предновогоднее чудо пришли тысячи жителей города.
© photo: Sputnik / StringerЗажжение праздничных огней на главной новогодней елке в столице Грузии
Зажжение праздничных огней на главной новогодней елке в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Жизнь, любовь, солидарность, мир – вот те ценности, которые люди в любом городе мира желают себе и, конечно же, своим близким. Традиционно мы превратили наши пожелания в своего рода призыв, и в этом году мы встречаем новый 2023 год с этой надеждой", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии.
Он поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал жителям и гостям столицы мира, здоровья, долголетия и всего наилучшего.
© photo: Sputnik / StringerЗажжение праздничных огней на главной новогодней елке в столице Грузии
Зажжение праздничных огней на главной новогодней елке в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году мэрия Тбилиси приняла решение не приобретать новых новогодних украшений и новую елку. Украшать Тбилиси стали еще в ноябре.
© photo: Sputnik / StringerНародные гулянья. Зажжение праздничных огней на главной новогодней елке в столице Грузии
Народные гулянья. Зажжение праздничных огней на главной новогодней елке в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Елка на центральном проспекте города не единственная в Тбилиси – праздничные елки зажглись также в окраинных густонаселенных районах столицы и на территории крупных торговых центров.