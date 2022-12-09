https://sputnik-georgia.ru/20221209/kogda-saakashvili-stanet-luchshe---mnenie-vitse-premera-gruzii-272893965.html
Когда Саакашвили станет лучше - мнение вице-премьера Грузии
Когда Саакашвили станет лучше - мнение вице-премьера Грузии
Если Саакашвили позаботится о своем здоровье, то после истечения срока заключения сможет заниматься чем угодно, заявила вице-премьер 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T22:40+0400
2022-12-09T22:40+0400
2022-12-09T22:56+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
тея цулукиани
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пойдет на поправку, как только перестанет заниматься членовредительством и начнет есть, сказала вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани.По мнению экспертов, в Грузии Саакашвили прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается. Между тем дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и соответственно отказывается от лечения.По ее словам, важно, чтобы Саакашвили изменил свою позицию, которая направлена против его здоровья, так как все государственные системы хотят чтобы его здоровье улучшилось."Единственное, чего нам для этого не хватает, так это его собственного желания и участия в собственном процессе выздоровления. Как только он изменит свое отношение, я уверена, что он будет здоров еще долго, а когда его приговор истечет, если он позаботится о своем здоровье, он сможет заниматься чем угодно", - сказала Цулукиани.При этом она подчеркнула, что каждый совершивший преступление должен отвечать за него.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует Народный защитник Грузии Нино Ломджария.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания."Перспектива небольшая" – депутат об отсрочке приговора Саакашвили >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тея цулукиани, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тея цулукиани, тбилисский городской суд
Когда Саакашвили станет лучше - мнение вице-премьера Грузии
22:40 09.12.2022 (обновлено: 22:56 09.12.2022)
Если Саакашвили позаботится о своем здоровье, то после истечения срока заключения сможет заниматься чем угодно, заявила вице-премьер
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пойдет на поправку, как только перестанет заниматься членовредительством и начнет есть, сказала вице-премьер, министр культуры Грузии Тея Цулукиани.
По мнению экспертов, в Грузии Саакашвили прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается. Между тем дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и соответственно отказывается от лечения.
"Я очень надеюсь, что состояние здоровья быстро улучшится, если он прекратит процесс членовредительства и возобновит нормальный режим питания", - сказала Цулукиани.
По ее словам, важно, чтобы Саакашвили изменил свою позицию, которая направлена против его здоровья, так как все государственные системы хотят чтобы его здоровье улучшилось.
"Единственное, чего нам для этого не хватает, так это его собственного желания и участия в собственном процессе выздоровления. Как только он изменит свое отношение, я уверена, что он будет здоров еще долго, а когда его приговор истечет, если он позаботится о своем здоровье, он сможет заниматься чем угодно", - сказала Цулукиани.
При этом она подчеркнула, что каждый совершивший преступление должен отвечать за него.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.