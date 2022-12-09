https://sputnik-georgia.ru/20221209/perspektiva-nebolshaya--deputat-ob-otsrochke-prigovora-saakashvili-272870356.html
"Перспектива небольшая" – депутат об отсрочке приговора Саакашвили
"Перспектива небольшая" – депутат об отсрочке приговора Саакашвили
Этот вопрос не должен быть предметом политических оценок, заявил депутат 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T16:27+0400
2022-12-09T16:27+0400
2022-12-09T16:27+0400
михаил саакашвили
грузия
политика
новости
нино ломджария
тбилиси
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269145823_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0854345ee5be98a6c7cd18aabe45e18.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Вопрос отсрочки отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья не имеет большой перспективы, однако решение должен принять суд, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Защитники интересов Саакашвили 1 декабря обратились в суд с ходатайством отсрочить отбывание наказания или вовсе его отменить. В пятницу судебное заседание перенесли на 14 декабря. Решение о переносе заседания для обеспечения дистанционного подключения подсудимого принял судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.По мнению Сарджвеладзе, данный вопрос не должен быть предметом политических оценок. Так как, в первую очередь, он является правовым вопросом.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Адвокаты Саакашвили уже предоставили суду документы, которые, по их словам, подтверждают необходимость пересмотра отбывания наказания по состоянию здоровья. Среди документов – медицинское заключение психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия".Отсрочить наказание Саакашвили суду рекомендовала омбудсмен. Нино Ломджария заявила об этом за день до истечения ее полномочий, вскоре после того, как было обнародовано заключение группы врачей, созданной аппаратом Народного защитника.Согласно заключению, состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Там же сказано, что нынешнее лечение не дает результата.Что касается заключения центра "Эмпатия", по словам директора Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.Кроме того, по словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.Центр "Эмпатия" обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили 1 декабря. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269145823_0:0:1724:1293_1920x0_80_0_0_534cc2ff9abd1886da2482c635c74d2c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил саакашвили, грузия, политика, новости, нино ломджария, тбилиси, тбилисский городской суд
михаил саакашвили, грузия, политика, новости, нино ломджария, тбилиси, тбилисский городской суд
"Перспектива небольшая" – депутат об отсрочке приговора Саакашвили
Этот вопрос не должен быть предметом политических оценок, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Вопрос отсрочки отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья не имеет большой перспективы, однако решение должен принять суд, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Защитники интересов Саакашвили 1 декабря обратились в суд с ходатайством отсрочить отбывание наказания или вовсе его отменить. В пятницу судебное заседание перенесли на 14 декабря. Решение о переносе заседания для обеспечения дистанционного подключения подсудимого принял судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.
По мнению Сарджвеладзе, данный вопрос не должен быть предметом политических оценок. Так как, в первую очередь, он является правовым вопросом.
"Что касается правовой стороны, с этой точки зрения есть определенные нюансы, на которые мы обязательно должны обратить внимание, чтобы сформировать верный взгляд. Множественность диагнозов и болезней не означает, что автоматически есть причина для отсрочки или освобождения от наказания. Это нужно хорошо оценить", – сказал журналистам Сарджвеладзе.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Адвокаты Саакашвили уже предоставили суду документы, которые, по их словам, подтверждают необходимость пересмотра отбывания наказания по состоянию здоровья. Среди документов – медицинское заключение психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия".
Отсрочить наказание Саакашвили суду рекомендовала омбудсмен. Нино Ломджария заявила об этом за день до истечения ее полномочий, вскоре после того, как было обнародовано заключение группы врачей, созданной аппаратом Народного защитника.
Согласно заключению, состояние здоровья Саакашвили в последнее время ухудшается и на данный момент оценивается как тяжелое. Там же сказано, что нынешнее лечение не дает результата.
Что касается заключения центра "Эмпатия", по словам директора Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях.
Кроме того, по словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.
Центр "Эмпатия" обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили 1 декабря. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.