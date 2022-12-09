https://sputnik-georgia.ru/20221209/kontrabandu-zolota-presekli-na-gruzino-turetskoy-granitse-272885999.html

Контрабанду золота пресекли на грузино-турецкой границе

Контрабанду золота пресекли на грузино-турецкой границе

Таможенники нашли 900 граммов ювелирных изделий из золота в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял гражданин Турции 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T19:44+0400

2022-12-09T19:44+0400

2022-12-09T19:44+0400

грузия

происшествия

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контрабанда

тпп "сарпи"

золото

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные золотые изделия и деньги на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Минфина Грузии.По информации ведомства, таможенники нашли 900 граммов ювелирных изделий из золота в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял гражданин Турции.Общая таможенная стоимость золотых изделий составляет 72,1 тысячи лари (26,8 тысячи долларов).Контрабанда на миллион – в багаже гражданина Израиля нашли бриллианты >>Материалы дела направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.Кроме того, в ходе таможенного контроля на ТПП "Сарпи" обнаружены незадекларированные деньги. В частности, в ходе физического осмотра и осмотра багажа гражданина Грузии изъято в сумме около 103,5 тысячи долларов (примерно 280 тысяч лари).По законодательству, граждан Грузии был оштрафован в размере 10% от провозимой суммы – около 28 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, контрабанда, тпп "сарпи", золото