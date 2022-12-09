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Лауреатов "Премии Цинандали 2022" в области науки и культуры выявят в столице Грузии

Лауреатов "Премии Цинандали 2022" в области науки и культуры выявят в столице Грузии

Премия проводится при организации фонда имени Зураба Жвания 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T08:01+0400

2022-12-09T08:01+0400

2022-12-09T08:01+0400

премия цинандали

"премия цинандали"

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зураб жвания

валериан шиукашвили

николоз рачвели

кахети

цинандали

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Награждение лауреатов "Премии Цинандали 2022" в восьми областях науки и искусства состоится в столичном театральном пространстве "Хараки" 9 декабря, говорится в сообщении организаторов.Лауреатов назовут в следующих категориях:Премия проводится при организации фонда имени Зураба Жвания, а также при поддержке мэрии Тбилиси, Кутаисского международного университета и частных спонсоров. О премииИдея учреждения премии возникла в 1998 году в Цинандали (Кахети) на семинаре молодых художников, организованном государственным департаментом по делам молодежи Грузии. В 1999 году "Премия Цинандали" была учреждена для поощрения молодых ученых и деятелей искусства, а также для ознакомления общества с современными художественными работами.Первая церемония награждения премией состоялась в том же 1999 году в тбилисском "Театральном подвале". Награждение лауреатов проходило под патронажем на тот момент председателя парламента Грузии Зураба Жвания.Лауреатами "Премии Цинандали" в разные годы становились пианист Валериан Шиукашвили, поэт Рати Амаглобели, композитор и дирижер Николоз Рачвели, писатель Лаша Бугадзе, актриса Нино Касрадзе и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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