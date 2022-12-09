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https://sputnik-georgia.ru/20221209/laureatov-premii-tsinandali-2022-v-oblasti-nauki-i-kultury-vyyavyat-v-stolitse-gruzii-272809557.html
Лауреатов "Премии Цинандали 2022" в области науки и культуры выявят в столице Грузии
Лауреатов "Премии Цинандали 2022" в области науки и культуры выявят в столице Грузии
Премия проводится при организации фонда имени Зураба Жвания 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T08:01+0400
2022-12-09T08:01+0400
премия цинандали
"премия цинандали"
грузия
новости
культура
зураб жвания
валериан шиукашвили
николоз рачвели
кахети
цинандали
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Награждение лауреатов "Премии Цинандали 2022" в восьми областях науки и искусства состоится в столичном театральном пространстве "Хараки" 9 декабря, говорится в сообщении организаторов.Лауреатов назовут в следующих категориях:Премия проводится при организации фонда имени Зураба Жвания, а также при поддержке мэрии Тбилиси, Кутаисского международного университета и частных спонсоров. О премииИдея учреждения премии возникла в 1998 году в Цинандали (Кахети) на семинаре молодых художников, организованном государственным департаментом по делам молодежи Грузии. В 1999 году "Премия Цинандали" была учреждена для поощрения молодых ученых и деятелей искусства, а также для ознакомления общества с современными художественными работами.Первая церемония награждения премией состоялась в том же 1999 году в тбилисском "Театральном подвале". Награждение лауреатов проходило под патронажем на тот момент председателя парламента Грузии Зураба Жвания.Лауреатами "Премии Цинандали" в разные годы становились пианист Валериан Шиукашвили, поэт Рати Амаглобели, композитор и дирижер Николоз Рачвели, писатель Лаша Бугадзе, актриса Нино Касрадзе и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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премия цинандали, "премия цинандали", грузия, новости, культура, зураб жвания, валериан шиукашвили, николоз рачвели, кахети, цинандали, тбилиси, наука
премия цинандали, "премия цинандали", грузия, новости, культура, зураб жвания, валериан шиукашвили, николоз рачвели, кахети, цинандали, тбилиси, наука

Лауреатов "Премии Цинандали 2022" в области науки и культуры выявят в столице Грузии

08:01 09.12.2022
© courtesy of Tsinandali AwardЛоготип "Премии Цинандали 2017"
Логотип Премии Цинандали 2017 - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2022
© courtesy of Tsinandali Award
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Премия проводится при организации фонда имени Зураба Жвания
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Награждение лауреатов "Премии Цинандали 2022" в восьми областях науки и искусства состоится в столичном театральном пространстве "Хараки" 9 декабря, говорится в сообщении организаторов.
Лауреатов назовут в следующих категориях:
Театральное искусство,
Искусство кино,
Проза,
Поэзия,
Музыкальное искусство,
Гуманитарные науки,
Изобразительное искусство,
Естественные науки.
Премия проводится при организации фонда имени Зураба Жвания, а также при поддержке мэрии Тбилиси, Кутаисского международного университета и частных спонсоров.

О премии

Идея учреждения премии возникла в 1998 году в Цинандали (Кахети) на семинаре молодых художников, организованном государственным департаментом по делам молодежи Грузии. В 1999 году "Премия Цинандали" была учреждена для поощрения молодых ученых и деятелей искусства, а также для ознакомления общества с современными художественными работами.
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Первая церемония награждения премией состоялась в том же 1999 году в тбилисском "Театральном подвале". Награждение лауреатов проходило под патронажем на тот момент председателя парламента Грузии Зураба Жвания.
Лауреатами "Премии Цинандали" в разные годы становились пианист Валериан Шиукашвили, поэт Рати Амаглобели, композитор и дирижер Николоз Рачвели, писатель Лаша Бугадзе, актриса Нино Касрадзе и многие другие.
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