https://sputnik-georgia.ru/20221209/nino-lomdzhariya-zavershila-rabotu-na-postu-narodnogo-zaschitnika-272845232.html

Нино Ломджария завершила работу на посту Народного защитника

Нино Ломджария завершила работу на посту Народного защитника

Вопрос избрания Народного защитника стал одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС 09.12.2022, Sputnik Грузия

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нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Полномочия Нино Ломджария на посту Народного защитника официально истекли, а замену ей не нашли.Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."Я считаю, что одним из главных достижений Аппарата народного защитника и моим на этой должности является то, что аппарат Народного защитника играет очень важную роль в развитии страны. У нас есть беспрецедентное признание со стороны международного сообщества, и в будущем Офис народного защитника будет играть важную роль на пути европейской интеграции", - сказала Ломджария журналистам.По ее словам, даже тот факт, что вопрос избрания Народного защитника стал одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, говорит о важности работы этого института.Между тем, представители правящей партии не раз в последнее время критиковали Народного защитника за предвзятость. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе после критики власти по вопросам задержания представителей оппозиции, нападениям на представителей СМИ, обнародования тайных записей кадров личной жизни обвинил Ломджария в том, что она представляет интересы одной оппозиционной партии "Единое национальное движение", а не всего общества.Между тем, в парламенте Грузии в данный момент идут активные консультации по поводу нового Народного защитника Грузии. По последним данным список обсуждаемых правящей партией и оппозицией удалось сократить с 19 до 5-9 человек. Однако, когда состоится голосование пока неизвестно.Когда у Грузии будет новый Народный защитник? >>Голосовать парламент будет за всех 19 кандидатов, однако Народным защитником станет тот, кто получит голосов больше своих конкурентов, но не менее 90.На сегодняшний день ни у одной парламентской партии нет такого количества голосов, чтобы принять единоличное решение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, нино ломджария, народный защитник грузии, омбудсмен