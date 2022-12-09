https://sputnik-georgia.ru/20221209/podachu-elektroenergii-ogranichat-chasti-abonentov-energo-pro-georgia-272855303.html
Подачу электроэнергии ограничат части абонентов Energo-Pro Georgia
Подачу электроэнергии ограничат части абонентов Energo-Pro Georgia
После завершения восстановительных работ подача электроэнергии будет восстановлена в обычном режиме, отмечают в компании 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T10:23+0400
2022-12-09T10:23+0400
2022-12-09T10:23+0400
energo-pro georgia
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Подача электроэнергии будет ограничена некоторым абонентам Energo-Pro Georgia в связи с плановыми восстановительными работами 9 декабря, сообщают в компании.В частности, с 11:00 до 14:00 в связи с плановыми работами по восстановлению сети подача электроэнергии будет ограничена абонентам сел Чопорти, Цхваричамия, Ахатани, Тезами, Нокорна, Кевлиани, Ноджикети и близлежащих деревень Душетского района. С 11:00 до 11:10 ограничения коснутся абонентов сел Мцхетского района: Мисакциели, Буриани, Навдараанткари, Селекция, Наоза, Агдгомлианткари и близлежащих поселков. С 12:00 до 19:00 света не будет у абонентов Душетского района – села Ананури, Цивцкаро, Тандилаанткари, Дгнали, Павлеури, Варди, Шаликианткари, Жинвали и близлежащих сел. С 12:00 до 18:00 – у абонентов сел Мцхетского района Дзалиси, Вазиани, Мухрани, Ксовриси и близлежащих поселков.После завершения восстановительных работ подача электроэнергии будет восстановлена в обычном режиме, отмечают в компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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energo-pro georgia, душетский район, вазиани, общество, грузия, новости
Подачу электроэнергии ограничат части абонентов Energo-Pro Georgia
После завершения восстановительных работ подача электроэнергии будет восстановлена в обычном режиме, отмечают в компании
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Подача электроэнергии будет ограничена некоторым абонентам Energo-Pro Georgia в связи с плановыми восстановительными работами 9 декабря, сообщают в компании.
В частности, с 11:00 до 14:00 в связи с плановыми работами по восстановлению сети подача электроэнергии будет ограничена абонентам сел Чопорти, Цхваричамия, Ахатани, Тезами, Нокорна, Кевлиани, Ноджикети и близлежащих деревень Душетского района.
С 11:00 до 11:10 ограничения коснутся абонентов сел Мцхетского района: Мисакциели, Буриани, Навдараанткари, Селекция, Наоза, Агдгомлианткари и близлежащих поселков.
С 12:00 до 19:00 света не будет у абонентов Душетского района – села Ананури, Цивцкаро, Тандилаанткари, Дгнали, Павлеури, Варди, Шаликианткари, Жинвали и близлежащих сел. С 12:00 до 18:00 – у абонентов сел Мцхетского района Дзалиси, Вазиани, Мухрани, Ксовриси и близлежащих поселков.
После завершения восстановительных работ подача электроэнергии будет восстановлена в обычном режиме, отмечают в компании.