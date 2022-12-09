https://sputnik-georgia.ru/20221209/premer-gruzii-obsudil-s-direktorom-bloomberg-perspektivy-sotrudnichestva--272869110.html

Премьер Грузии обсудил с директором Bloomberg перспективы сотрудничества

Премьер Грузии обсудил с директором Bloomberg перспективы сотрудничества

На встрече отметили, что Bloomberg способствует позиционированию Грузии как регионального хаба посредством международных медиакампаний 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T14:46+0400

2022-12-09T14:46+0400

2022-12-09T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества правительства с глобальным директором международной медиаплатформы Bloomberg Тоддом Байером, сообщает пресс-служба Администрации правительства страны.На встрече, состоявшейся в Администрации правительства, разговор коснулся плодотворного сотрудничества между правительством Грузии и Bloomberg. Стороны ознакомились с совместно реализованными проектами и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.Байер представил премьеру итоговую презентацию совместно реализованной кампании – A Pleasure Doing Business.В рамках кампании была подготовлена реклама о Грузии, а также запланирована маркетинговая кампания, с помощью которой миллионы людей узнали о благоприятной инвестиционной и деловой среде в Грузии.Было отмечено, что Bloomberg в рамках мандата сотрудничества с правительством Грузии способствует позиционированию страны как регионального хаба посредством международных медиакампаний.В ходе кампании Bloomberg активно сотрудничал с администрацией правительства, агентством "Производи в Грузии" и Национальной администрацией туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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