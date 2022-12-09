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Страны Персидского залива и Китай создадут центр ядерной безопасности
Страны Персидского залива и Китай создадут центр ядерной безопасности
КНР и страны Персидского залива договорились вместе противостоять вызовам, с которыми сталкивается человечество, отметил китайский лидер 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T18:13+0400
2022-12-09T18:13+0400
2022-12-09T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Китай и арабские страны Персидского залива создадут совместный центр по ядерной безопасности. Об этом, как передает РИА Новости, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу на открытии саммита с участием глав аравийских монархий.По словам Си Цзиньпина, Китай и страны региона договорились вместе противостоять вызовам, с которыми сталкивается человечество.Помимо этого, как отметил китайский лидер, КНР и государства Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр.Председатель КНР 7 декабря прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств, а также в саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, си цзиньпин, китай, персидский залив, саудовская аравия, мид китая
в мире, новости, экономика, си цзиньпин, китай, персидский залив, саудовская аравия, мид китая
Страны Персидского залива и Китай создадут центр ядерной безопасности
КНР и страны Персидского залива договорились вместе противостоять вызовам, с которыми сталкивается человечество, отметил китайский лидер
ТБИЛИСИ, 9 дек - Sputnik. Китай и арабские страны Персидского залива создадут совместный центр по ядерной безопасности. Об этом, как передает РИА Новости, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу на открытии саммита с участием глав аравийских монархий.
"Приветствую участие стран Персидского залива в инициативе по установлению мировой безопасности. Мы будем работать над созданием центра между Китаем и странами Персидского залива по ядерной безопасности", - отметил он.
По словам Си Цзиньпина, Китай и страны региона договорились вместе противостоять вызовам, с которыми сталкивается человечество.
Помимо этого, как отметил китайский лидер, КНР и государства Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр.
"Страны Персидского залива и Китай создадут совместный инвестиционный центр. Мы будем укреплять сотрудничество со странами Персидского залива в инвестициях в "чистую" энергетику", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР 7 декабря прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств, а также в саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.