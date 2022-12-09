https://sputnik-georgia.ru/20221209/v-rossii-sozdadut-kosmicheskiy-dvigatel-na-vode-272868074.html

В России создадут космический двигатель на воде

В России создадут космический двигатель на воде

Такие двигатели можно будет применять для систем коррекции и ориентации космических аппаратов, утверждают эксперты 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T15:05+0400

2022-12-09T15:05+0400

2022-12-09T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Ученые России приступили к разработке малого космического двигателя на воде – такие двигатели можно будет применять для систем коррекции и ориентации космических аппаратов, пишет РИА Новости.Авторы разработки - специалисты калининградского предприятия "Факел", который занимался этими двигателями в рамках проекта "Энергия-Буран" 30 лет тому назад.По его словам, сейчас для коррекции и ориентации космических аппаратов используются либо "безобидные" электроракетные двигатели на криптоне или ксеноне, либо работающие на токсичном несимметричном диметилгидразине. Двигатель на воде, по его словам, имеет класс опасности гораздо ниже, чем у гидразина.Специалист пояснил, что воду можно хранить на борту спутника, а затем с помощью специального электролизера разлагать ее на кислород и водород, которые будут накапливаться в специальных устройствах. При включении двигателя компоненты топлива будут подаваться в двигатель. Такой двигатель обладает большим удельным импульсом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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