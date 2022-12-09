https://sputnik-georgia.ru/20221209/virtualnye-mobilnye-operatory-gruzii-byut-trevogu--chto-proiskhodit-na-rynke-272854041.html

Виртуальные мобильные операторы Грузии бьют тревогу – что происходит на рынке

Виртуальные мобильные операторы Грузии бьют тревогу – что происходит на рынке

В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T10:02+0400

2022-12-09T10:02+0400

2022-12-09T10:02+0400

грузия

новости

общество

экономика

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Ассоциация мобильных виртуальных операторов (MVNO) обратилась к Национальной комиссии по коммуникациям с просьбой сохранить в силе решение, обязывающее операторов мобильной связи обеспечить доступ к сети для членов MVNO.В 2019 году Комиссия по коммуникациям приняла решение обязать три крупных оператора мобильной связи Грузии – MagtiCom, Silknet и Vion Georgia предоставить доступ к сети другим мобильным операторам для расширения рынка мобильных услуг в Грузии. В августе комиссия заявила, что внедрение новой системы оказалось под вопросом.Причиной MVNO обеспокоенности стало подписание компанией мобильной связи Silknet соглашения с компанией "Эклектик" и появлением на рынке грузинского виртуального оператора мобильной связи под названием Halo.По мнению операторов, соглашение между ООО "Эклектик" и АО "Силкнет" направлено не на развитие рынка телекоммуникаций и создание новых клиентоориентированных предложений, а на выполнение условие комиссии.Ассоциация считает, что комиссия должна более активно заниматься регулированием данной сферы.Почему в Грузии нет виртуальных мобильных операторов >>"Именно поэтому мы обращаемся к Комиссии по связи с просьбой не отменять решение об обязательном доступе операторов мобильной виртуальной сети", – говорится в заявлении.В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии