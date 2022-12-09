https://sputnik-georgia.ru/20221209/virtualnye-mobilnye-operatory-gruzii-byut-trevogu--chto-proiskhodit-na-rynke-272854041.html
Виртуальные мобильные операторы Грузии бьют тревогу – что происходит на рынке
Виртуальные мобильные операторы Грузии бьют тревогу – что происходит на рынке
В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T10:02+0400
2022-12-09T10:02+0400
2022-12-09T10:02+0400
грузия
новости
общество
экономика
национальная комиссия по коммуникациям грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402970_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_a2c0a2595f7cbb81c8b002cd1a1272e5.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Ассоциация мобильных виртуальных операторов (MVNO) обратилась к Национальной комиссии по коммуникациям с просьбой сохранить в силе решение, обязывающее операторов мобильной связи обеспечить доступ к сети для членов MVNO.В 2019 году Комиссия по коммуникациям приняла решение обязать три крупных оператора мобильной связи Грузии – MagtiCom, Silknet и Vion Georgia предоставить доступ к сети другим мобильным операторам для расширения рынка мобильных услуг в Грузии. В августе комиссия заявила, что внедрение новой системы оказалось под вопросом.Причиной MVNO обеспокоенности стало подписание компанией мобильной связи Silknet соглашения с компанией "Эклектик" и появлением на рынке грузинского виртуального оператора мобильной связи под названием Halo.По мнению операторов, соглашение между ООО "Эклектик" и АО "Силкнет" направлено не на развитие рынка телекоммуникаций и создание новых клиентоориентированных предложений, а на выполнение условие комиссии.Ассоциация считает, что комиссия должна более активно заниматься регулированием данной сферы.Почему в Грузии нет виртуальных мобильных операторов >>"Именно поэтому мы обращаемся к Комиссии по связи с просьбой не отменять решение об обязательном доступе операторов мобильной виртуальной сети", – говорится в заявлении.В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402970_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_a2787957f075157ad7eb26df6f623f55.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, общество, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Виртуальные мобильные операторы Грузии бьют тревогу – что происходит на рынке
В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Ассоциация мобильных виртуальных операторов (MVNO) обратилась к Национальной комиссии по коммуникациям с просьбой сохранить в силе решение, обязывающее операторов мобильной связи обеспечить доступ к сети для членов MVNO.
В 2019 году Комиссия по коммуникациям приняла решение обязать три крупных оператора мобильной связи Грузии – MagtiCom, Silknet и Vion Georgia предоставить доступ к сети другим мобильным операторам для расширения рынка мобильных услуг в Грузии. В августе комиссия заявила, что внедрение новой системы оказалось под вопросом.
Причиной MVNO обеспокоенности стало подписание компанией мобильной связи Silknet соглашения с компанией "Эклектик" и появлением на рынке грузинского виртуального оператора мобильной связи под названием Halo.
"Вызывает вопросы тот факт, что компания стала владельцем договора виртуальной мобильной связи раньше нас, даже не будучи уполномоченной регулирующей комиссией, в то время как мы, три компании, уже три года бьемся и требуем ответов на конкретные предложения и письма от сетевых операторов", – говорится в заявлении.
По мнению операторов, соглашение между ООО "Эклектик" и АО "Силкнет" направлено не на развитие рынка телекоммуникаций и создание новых клиентоориентированных предложений, а на выполнение условие комиссии.
Ассоциация считает, что комиссия должна более активно заниматься регулированием данной сферы.
"Именно поэтому мы обращаемся к Комиссии по связи с просьбой не отменять решение об обязательном доступе операторов мобильной виртуальной сети", – говорится в заявлении.
В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens.