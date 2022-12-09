https://sputnik-georgia.ru/20221209/vsem-krome-narodnogo-zaschitnika---kobakhidze-otsenil-deyatelnost-lomdzhariya-272858454.html

"Всем, кроме Народного защитника" – Кобахидзе оценил деятельность Ломджария

"Всем, кроме Народного защитника" – Кобахидзе оценил деятельность Ломджария

Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года – ее полномочия официально истекли 8 декабря 09.12.2022, Sputnik Грузия

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ираклий кобахидзе

нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Нино Ломджария была практически всем, кроме Народного защитника Грузии – она реально полностью была включена в политику, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. Ее полномочия официально истекли 8 декабря. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии.Что касается вопроса избрания нового омбудсмена, Кобахидзе заявил, что консультации продолжатся и в этом направлении есть шанс достичь консенсуса.По поводу критериев отбора нового омбудсмена Кобахидзе отметил, что, в первую очередь, это компетенция, добросовестность и непредвзятость.В парламенте Грузии в данный момент идут активные консультации по поводу нового Народного защитника Грузии. По последним данным, список обсуждаемых правящей партией и оппозицией удалось сократить с 19 до 5-9 человек. Однако, когда состоится голосование, пока неизвестно.Голосовать парламент будет за всех 19 кандидатов, но Народным защитником станет тот, кто получит голосов больше своих конкурентов, но не менее 90. На сегодняшний день ни у одной парламентской партии нет такого количества голосов, чтобы принять единоличное решение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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ираклий кобахидзе, нино ломджария, новости, политика, грузия