https://sputnik-georgia.ru/20221209/vsem-krome-narodnogo-zaschitnika---kobakhidze-otsenil-deyatelnost-lomdzhariya-272858454.html
"Всем, кроме Народного защитника" – Кобахидзе оценил деятельность Ломджария
"Всем, кроме Народного защитника" – Кобахидзе оценил деятельность Ломджария
Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года – ее полномочия официально истекли 8 декабря 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T11:28+0400
2022-12-09T11:28+0400
2022-12-09T12:20+0400
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Нино Ломджария была практически всем, кроме Народного защитника Грузии – она реально полностью была включена в политику, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. Ее полномочия официально истекли 8 декабря. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии.Что касается вопроса избрания нового омбудсмена, Кобахидзе заявил, что консультации продолжатся и в этом направлении есть шанс достичь консенсуса.По поводу критериев отбора нового омбудсмена Кобахидзе отметил, что, в первую очередь, это компетенция, добросовестность и непредвзятость.В парламенте Грузии в данный момент идут активные консультации по поводу нового Народного защитника Грузии. По последним данным, список обсуждаемых правящей партией и оппозицией удалось сократить с 19 до 5-9 человек. Однако, когда состоится голосование, пока неизвестно.Голосовать парламент будет за всех 19 кандидатов, но Народным защитником станет тот, кто получит голосов больше своих конкурентов, но не менее 90. На сегодняшний день ни у одной парламентской партии нет такого количества голосов, чтобы принять единоличное решение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ираклий кобахидзе, нино ломджария, новости, политика, грузия
ираклий кобахидзе, нино ломджария, новости, политика, грузия
"Всем, кроме Народного защитника" – Кобахидзе оценил деятельность Ломджария
11:28 09.12.2022 (обновлено: 12:20 09.12.2022)
Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года – ее полномочия официально истекли 8 декабря
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Нино Ломджария была практически всем, кроме Народного защитника Грузии – она реально полностью была включена в политику, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ломджария занимала пост Народного защитника с 30 ноября 2017 года. Ее полномочия официально истекли 8 декабря. За время своей работы на посту она представила четыре весьма критических для властей Грузии отчета о состоянии прав и свобод человека и не раз становилась объектом критики правящей партии.
"Если посмотрите на ее отчеты, то увидите, что в части прав человека нет ничего. Ее повестка была полностью политической – она вмешивалась во внешнюю, во внутреннюю политику, выступала с политическими заявлениями. Подобное, безусловно, не подобает институту Народного защитника", – сказал Кобахидзе.
Что касается вопроса избрания нового омбудсмена, Кобахидзе заявил, что консультации продолжатся и в этом направлении есть шанс достичь консенсуса.
По поводу критериев отбора нового омбудсмена Кобахидзе отметил, что, в первую очередь, это компетенция, добросовестность и непредвзятость.
В парламенте Грузии в данный момент идут активные консультации по поводу нового Народного защитника Грузии. По последним данным, список обсуждаемых правящей партией и оппозицией удалось сократить с 19 до 5-9 человек. Однако, когда состоится голосование, пока неизвестно.
Голосовать парламент будет за всех 19 кандидатов, но Народным защитником станет тот, кто получит голосов больше своих конкурентов, но не менее 90. На сегодняшний день ни у одной парламентской партии нет такого количества голосов, чтобы принять единоличное решение.