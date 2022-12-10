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ДТП унесло жизнь мужчины на западе Грузии

ДТП унесло жизнь мужчины на западе Грузии

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в бордюр 10.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в городе Озургети в регионе Гурия, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в бордюр. Водитель погиб на месте.Точную причину аварии установят после экспертизы. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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