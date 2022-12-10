https://sputnik-georgia.ru/20221210/garibashvili-dlya-gruzii-zaschita-prav-cheloveka-na-pervom-meste-272905819.html

Гарибашвили: для Грузии защита прав человека на первом месте

Гарибашвили: для Грузии защита прав человека на первом месте

На пути построения демократического государства следует защищать интересы всех групп и заботиться об их правовом статусе, заявил премьер 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Основным приоритетом правительства Грузии является защита прав человека и гарантия равноправия, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в связи с годовщиной принятия Декларации прав человека.Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая гарантирует защиту прав и свобод человека по всему миру.Он отметил, что Грузия утвердила Национальную стратегию защиты прав человека Грузии на 2014–2020 годы и осуществила важные законодательные изменения, благодаря которым законодательство страны приблизилось к международным стандартам.Премьер подчеркнул, что правительство Грузии продолжает работу в направлении защиты прав, и 5 сентября текущего года была утверждена вторая Национальная стратегия защиты прав человека на 2022-2030 годы."Эта стратегия направлена на эффективное применение правовой базы на практике и охватывает такие приоритеты, как гражданские и политические права, правосудие и институциональная демократия, экономические и социальные права, защита уязвимых групп", - отметил Гарибашвили.Премьер-министр добавил, что в современном мире, полном вызовов, забота о гражданах страны требует удвоенных усилий."Правительство Грузии подтверждает приверженность государства защите прав человека и основных свобод, что, в свою очередь, предполагает разработку и проведение систематической, последовательной и долгосрочной политики защиты прав человека", - заявил Гарибашвили.Текст Всеобщей декларации прав человека является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди. Он состоит из 30 статей и является частью Международного билля о правах человека наравне с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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