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Главы грузинских общин обсудят в Москве авиасообщение и миграционные проблемы
Главы грузинских общин обсудят в Москве авиасообщение и миграционные проблемы
На заседаниях будут подведены итоги работ грузинских общин по всей России и намечены планы работы на 2023 год 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T10:20+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Руководители грузинских диаспорных объединений из разных уголков России прибудут в Москву 10 декабря, сообщается на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России."Среди них миграционные проблемы, связанные с визами, транспортные проблемы, связанные с отсутствием прямых авиасообщений между Россией и Грузией, проблемы, касающиеся работы пропускного пункта КПП Верхний Ларс, вопросы, связанные со сложностями получения двойного гражданства в Грузии, а также с истечением срока действия закона о сохранении гражданства в Грузии и другое", – говорится в сообщении организации.Ожидается, что руководителями грузинских диаспорных объединений примут общий документ об этих проблемах и направят его правительствам РФ и Грузии. Также на заседаниях будут подведены итоги работ грузинских общин по всей России и намечены планы работы на 2023 год.Модератором всех заседаний выступит президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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давид цецхладзе, москва, россия, новости, грузия, верхний ларс, федеральная грузинская национально-культурная автономия в россии, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, грузинская диаспора
давид цецхладзе, москва, россия, новости, грузия, верхний ларс, федеральная грузинская национально-культурная автономия в россии, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, грузинская диаспора
Главы грузинских общин обсудят в Москве авиасообщение и миграционные проблемы
На заседаниях будут подведены итоги работ грузинских общин по всей России и намечены планы работы на 2023 год
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
Руководители грузинских диаспорных объединений из разных уголков России прибудут в Москву 10 декабря, сообщается на сайте
Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.
В рамках проведения Дней грузинской культуры в Москве главы диаспорных объединений проведут несколько заседаний и обсудят насущные проблемы соотечественников.
"Среди них миграционные проблемы, связанные с визами, транспортные проблемы, связанные с отсутствием прямых авиасообщений между Россией и Грузией, проблемы, касающиеся работы пропускного пункта КПП Верхний Ларс, вопросы, связанные со сложностями получения двойного гражданства в Грузии, а также с истечением срока действия закона о сохранении гражданства в Грузии и другое", – говорится в сообщении организации.
Ожидается, что руководителями грузинских диаспорных объединений примут общий документ об этих проблемах и направят его правительствам РФ и Грузии. Также на заседаниях будут подведены итоги работ грузинских общин по всей России и намечены планы работы на 2023 год.
Модератором всех заседаний выступит президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе.