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Грузия отправила первые мандарины на экспорт
Грузия отправила первые мандарины на экспорт
Вопрос экспорта мандаринов был одним из обсуждаемым на экономическом совете правительства Грузии 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T15:15+0400
2022-12-10T15:15+0400
мандарины
экономика
новости
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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Первые 4,5 тысячи тонн мандаринов отправились из Грузии на экспорт, говорится в сообщении администрации правительства.Вопрос экспорта мандаринов был одним из обсуждаемым на экономическом совете правительства Грузии.По данным пресс-службы, на сегодняшний день на экспорт уже вывезено 4,5 тысячи тонн мандаринов, а также принято на переработку 200 тонн нестандартных мандаринов.В этом году для помощи местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитрусов.Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,15 лари за килограмм. Всего нестандартные мандарины принимают 20 компаний.В Аджарском регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля.В Грузии ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов, основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована.В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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мандарины, экономика, новости, грузия, тбилиси
мандарины, экономика, новости, грузия, тбилиси

Грузия отправила первые мандарины на экспорт

15:15 10.12.2022
© photo: Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкТорговцец мандаринами на оптовом рынке в Абхазии близ КПП "Псоу" недалеко от границы с Россией
Торговцец мандаринами на оптовом рынке в Абхазии близ КПП Псоу недалеко от границы с Россией - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
© photo: Sputnik / Valery Melnikov
/
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Вопрос экспорта мандаринов был одним из обсуждаемым на экономическом совете правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Первые 4,5 тысячи тонн мандаринов отправились из Грузии на экспорт, говорится в сообщении администрации правительства.
Вопрос экспорта мандаринов был одним из обсуждаемым на экономическом совете правительства Грузии.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день на экспорт уже вывезено 4,5 тысячи тонн мандаринов, а также принято на переработку 200 тонн нестандартных мандаринов.
В этом году для помощи местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитрусов.
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaНовогодние продукты, цена которых растет
Новогодние продукты, цена которых растет - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Новогодние продукты, цена которых растет
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,15 лари за килограмм. Всего нестандартные мандарины принимают 20 компаний.
В Аджарском регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля.
В Грузии ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов, основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована.
В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.
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