https://sputnik-georgia.ru/20221210/gruziya-otpravila-pervye-mandariny-na-eksport-272904295.html

Грузия отправила первые мандарины на экспорт

Грузия отправила первые мандарины на экспорт

Вопрос экспорта мандаринов был одним из обсуждаемым на экономическом совете правительства Грузии 10.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Первые 4,5 тысячи тонн мандаринов отправились из Грузии на экспорт, говорится в сообщении администрации правительства.Вопрос экспорта мандаринов был одним из обсуждаемым на экономическом совете правительства Грузии.По данным пресс-службы, на сегодняшний день на экспорт уже вывезено 4,5 тысячи тонн мандаринов, а также принято на переработку 200 тонн нестандартных мандаринов.В этом году для помощи местным фермерам в реализации урожая нестандартных мандаринов будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку цитрусов.Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,15 лари за килограмм. Всего нестандартные мандарины принимают 20 компаний.В Аджарском регионе уже открыт координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. Штаб будет функционировать до 1 февраля.В Грузии ожидается примерно 45 тысяч тонн урожая цитрусов, основная часть которого, примерно 25-30 тысяч тонн, будет экспортирована.В прошлом сезоне из Грузии вывезли до 40 тысяч тонн мандаринов, почти 70% из которых – в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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