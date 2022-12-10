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Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов
Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов
Получился такой нежданный-негаданный подарок. Мелочь, а приятно 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T13:09+0400
2022-12-10T13:09+0400
2022-12-10T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Проезд в Тбилисском метрополитене из-за сбоя сразу всех турникетов стал бесплатным на несколько часов, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным транспортной компании, специалисты уже работают над решением проблемы, но пока турникеты неисправны, компания приняла решение не закрывать самый главный транспорт для тбилиссцев и теперь он бесплатный. Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости, общество
тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости, общество
Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов
13:09 10.12.2022 (обновлено: 13:31 10.12.2022)
Получился такой нежданный-негаданный подарок. Мелочь, а приятно
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Проезд в Тбилисском метрополитене из-за сбоя сразу всех турникетов стал бесплатным на несколько часов, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным транспортной компании, специалисты уже работают над решением проблемы, но пока турникеты неисправны, компания приняла решение не закрывать самый главный транспорт для тбилиссцев и теперь он бесплатный.
Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.