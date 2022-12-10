https://sputnik-georgia.ru/20221210/metro-tbilisi-stalo-besplatnym-na-neskolko-chasov--272903188.html

Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов

Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов

Получился такой нежданный-негаданный подарок. Мелочь, а приятно 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Проезд в Тбилисском метрополитене из-за сбоя сразу всех турникетов стал бесплатным на несколько часов, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным транспортной компании, специалисты уже работают над решением проблемы, но пока турникеты неисправны, компания приняла решение не закрывать самый главный транспорт для тбилиссцев и теперь он бесплатный. Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости, общество