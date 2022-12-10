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https://sputnik-georgia.ru/20221210/metro-tbilisi-stalo-besplatnym-na-neskolko-chasov--272903188.html
Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов
Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов
Получился такой нежданный-негаданный подарок. Мелочь, а приятно 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Проезд в Тбилисском метрополитене из-за сбоя сразу всех турникетов стал бесплатным на несколько часов, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным транспортной компании, специалисты уже работают над решением проблемы, но пока турникеты неисправны, компания приняла решение не закрывать самый главный транспорт для тбилиссцев и теперь он бесплатный. Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости, общество
тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости, общество

Метро Тбилиси стало бесплатным на несколько часов

13:09 10.12.2022 (обновлено: 13:31 10.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Эскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Получился такой нежданный-негаданный подарок. Мелочь, а приятно
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Проезд в Тбилисском метрополитене из-за сбоя сразу всех турникетов стал бесплатным на несколько часов, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным транспортной компании, специалисты уже работают над решением проблемы, но пока турникеты неисправны, компания приняла решение не закрывать самый главный транспорт для тбилиссцев и теперь он бесплатный.
© photo: Sputnik / StringerСитуация на станции метро "Марджанишвили" в Тбилиси
Ситуация на станции метро Марджанишвили в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Ситуация на станции метро "Марджанишвили" в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Проезд в Тбилисском метрополитене стоит 1 лари. Проехать на метро возможно при помощи проездных или специальных пластиковых карт, а также оплатив проезд действующей в Грузии банковской картой.
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