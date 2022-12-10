https://sputnik-georgia.ru/20221210/ocherednaya-vstrecha-v-formate-33-mozhet-proyti-v-blizhayshie-mesyatsy---mid-rf-272908827.html

Очередная встреча в формате "3+3" может пройти в ближайшие месяцы – МИД РФ

Очередная встреча в формате "3+3" может пройти в ближайшие месяцы – МИД РФ

Судя по настрою всех участников, приглашение на встречу может быть направлено и Грузии, заявил дипломат 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T21:21+0400

2022-12-10T21:21+0400

2022-12-10T21:35+0400

россия

новости

грузия

ильхам алиев

азербайджан

турция

иран

мид россии

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/13/265342257_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_cae104169fbb508cc621d12beb026277.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Очередное, второе по счету заседание платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы, пишет Sputnik Азербайджан.По словам дипломата, РФ убеждена в востребованности консультативной региональной платформы "3+3" в интересах расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами."Напомню, что в ходе учредительной встречи в Москве в декабре 2021 года было решено сфокусироваться на темах, представляющих общий интерес – развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами", – добавил Гончар.При этом дипломат отметил, что особое значение Россия придает раскрытию транзитного потенциала региона, чему будет способствовать восстановление транспортных маршрутов."Большой интерес представляют перспективы совместной проектной деятельности в модернизации инфраструктуры не только в сфере транспорта, но и энергетики, – пояснил директор департамента. – Такое сотрудничество будет способствовать укреплению доверия в регионе через налаживание всесторонних региональных связей, станет одной из опор в поддержке процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации".С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей на Южном Кавказе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции – Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган.Изначально с инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

турция

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, грузия, ильхам алиев, азербайджан, турция, иран, мид россии, снг