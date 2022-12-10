https://sputnik-georgia.ru/20221210/pravyaschaya-partiya-raskryla-taynu-borby-v-natsdvizhenii-272906676.html

Правящая партия раскрыла тайну борьбы в "Нацдвижении"

Правящая партия раскрыла тайну борьбы в "Нацдвижении"

На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и т. н. "старой гвардии" 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T18:00+0400

2022-12-10T18:00+0400

2022-12-10T18:34+0400

леван хабеишвили

михаил саакашвили

анри оханашвили

новости

грузия

политика

ника мелия

единое нацдвижение

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Борьба в оппозиционной партии "Единое национальное движение" идет не за укрепление политической культуры, а за финансы и власть, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.В воскресенье, 11 декабря, политический совет "Нацдвижения" должен окончательно определиться с правилами выборов председателя партии и их датой.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Так "Нацдвижение" разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая, и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – одни из самых весомых фигур при прежней власти.Раскол в ЕНДО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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леван хабеишвили, михаил саакашвили, анри оханашвили, новости, грузия, политика, ника мелия, единое нацдвижение, грузинская мечта