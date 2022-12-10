https://sputnik-georgia.ru/20221210/pravyaschaya-partiya-raskryla-taynu-borby-v-natsdvizhenii-272906676.html
Правящая партия раскрыла тайну борьбы в "Нацдвижении"
Правящая партия раскрыла тайну борьбы в "Нацдвижении"
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и т. н. "старой гвардии" 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T18:00+0400
2022-12-10T18:00+0400
2022-12-10T18:34+0400
леван хабеишвили
михаил саакашвили
анри оханашвили
новости
грузия
политика
ника мелия
единое нацдвижение
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Борьба в оппозиционной партии "Единое национальное движение" идет не за укрепление политической культуры, а за финансы и власть, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.В воскресенье, 11 декабря, политический совет "Нацдвижения" должен окончательно определиться с правилами выборов председателя партии и их датой.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Так "Нацдвижение" разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая, и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – одни из самых весомых фигур при прежней власти.Раскол в ЕНДО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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леван хабеишвили, михаил саакашвили, анри оханашвили, новости, грузия, политика, ника мелия, единое нацдвижение, грузинская мечта
леван хабеишвили, михаил саакашвили, анри оханашвили, новости, грузия, политика, ника мелия, единое нацдвижение, грузинская мечта
Правящая партия раскрыла тайну борьбы в "Нацдвижении"
18:00 10.12.2022 (обновлено: 18:34 10.12.2022)
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и т. н. "старой гвардии"
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Борьба в оппозиционной партии "Единое национальное движение" идет не за укрепление политической культуры, а за финансы и власть, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.
В воскресенье, 11 декабря, политический совет "Нацдвижения" должен окончательно определиться с правилами выборов председателя партии и их датой.
"Борьба в "Нацдвижении" – не демократический процесс. Эта партия не разделяет демократических ценностей, а значит, речь идет не об укреплении политической культуры и внутренней демократии, а лишь о распределении власти – кто получит больше финансирования от поддерживающих их олигархов, и у кого будет возможность предпринять более радикальные шаги", – сказал Оханашвили.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанного Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.
Так "Нацдвижение" разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая, и экс-глава МВД Вано Мерабишвили – одни из самых весомых фигур при прежней власти.
Раскол в ЕНД
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.