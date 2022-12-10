https://sputnik-georgia.ru/20221210/strelba-v-drezdene-napadavshiy-skonchalsya-posle-raneniya-272907061.html
Стрельба в Дрездене: нападавший скончался после ранения
Стрельба в Дрездене: нападавший скончался после ранения
Сорокалетний мужчина скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T18:37+0400
2022-12-10T18:37+0400
2022-12-10T18:41+0400
германия
происшествия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/01/250223254_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_41adfe6607cb14386707a121f03d31ea.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Мужчина, который стрелял в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убил собственную мать, скончался от ран, полученных во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild.По информации СМИ, ранее в многоквартирном доме был обнаружен труп его матери. Судя по всему, мужчина совершил убийство еще до того, как направился в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/01/250223254_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d294d1e69682d5cf93a87badd58048eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
германия, происшествия, новости, в мире
германия, происшествия, новости, в мире
Стрельба в Дрездене: нападавший скончался после ранения
18:37 10.12.2022 (обновлено: 18:41 10.12.2022)
Сорокалетний мужчина скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Мужчина, который стрелял в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убил собственную мать, скончался от ран, полученных во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild.
"Взявший в Дрездене заложников мертв. Сорокалетний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре", – сообщает издание со ссылкой на полицию.
По информации СМИ, ранее в многоквартирном доме был обнаружен труп его матери. Судя по всему, мужчина совершил убийство еще до того, как направился в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.
Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.