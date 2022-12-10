https://sputnik-georgia.ru/20221210/strelba-v-drezdene-napadavshiy-skonchalsya-posle-raneniya-272907061.html

Стрельба в Дрездене: нападавший скончался после ранения

Стрельба в Дрездене: нападавший скончался после ранения

Сорокалетний мужчина скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T18:37+0400

2022-12-10T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Мужчина, который стрелял в центре Дрездена, а ранее, предположительно, убил собственную мать, скончался от ран, полученных во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild.По информации СМИ, ранее в многоквартирном доме был обнаружен труп его матери. Судя по всему, мужчина совершил убийство еще до того, как направился в центр города, где он взял заложников в крупном торговом центре.Ранее полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Также сообщалось, что он пытался напасть на радиостанцию Radio Dresden.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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