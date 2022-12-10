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Строительство трассы Восток-Запад: открыты новые участки
Строительство трассы Восток-Запад: открыты новые участки
Участки дороги открылись на отрезке Самтредия-Григолети и Григолети-Кобулети 10.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-10T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Автомобильное движение открыто на двух участках протяженностью 15 километров строящейся международной автомагистрали Восток-Запад, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.На участке Самтредия-Григолети построена 10-километровая четырехполосная асфальтобетонная дорога. Новый участок дороги проходит по территории Ланчхутского муниципалитета и соединяется с дорогой Самтредия-Ланчхути-Григолети. На участке Григолети-Кобулети для автомобилей открылось 5 км четырехполосной трассы.Строительство обоих участков дороги финансирует Европейский инвестиционный банк.За счет открытия движения на новых участках движение автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, департамент автомобильных дорог, европейский инвестиционный банк
грузия, новости, экономика, тбилиси, департамент автомобильных дорог, европейский инвестиционный банк
Строительство трассы Восток-Запад: открыты новые участки
Участки дороги открылись на отрезке Самтредия-Григолети и Григолети-Кобулети
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Автомобильное движение открыто на двух участках протяженностью 15 километров строящейся международной автомагистрали Восток-Запад, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По данным департамента, участки дороги открылись на отрезке Самтредия-Григолети и Григолети-Кобулети.
На участке Самтредия-Григолети построена 10-километровая четырехполосная асфальтобетонная дорога. Новый участок дороги проходит по территории Ланчхутского муниципалитета и соединяется с дорогой Самтредия-Ланчхути-Григолети. На участке Григолети-Кобулети для автомобилей открылось 5 км четырехполосной трассы.
Строительство обоих участков дороги финансирует Европейский инвестиционный банк.
За счет открытия движения на новых участках движение автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.