https://sputnik-georgia.ru/20221210/stroitelstvo-trassy-vostok-zapad-otkryty-novye-uchastki-272911421.html

Строительство трассы Восток-Запад: открыты новые участки

Строительство трассы Восток-Запад: открыты новые участки

Участки дороги открылись на отрезке Самтредия-Григолети и Григолети-Кобулети 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T22:01+0400

2022-12-10T22:01+0400

2022-12-10T22:01+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

департамент автомобильных дорог

европейский инвестиционный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0a/272912169_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ac9c598eed6493caf64d8ec00299cde.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Автомобильное движение открыто на двух участках протяженностью 15 километров строящейся международной автомагистрали Восток-Запад, сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.На участке Самтредия-Григолети построена 10-километровая четырехполосная асфальтобетонная дорога. Новый участок дороги проходит по территории Ланчхутского муниципалитета и соединяется с дорогой Самтредия-Ланчхути-Григолети. На участке Григолети-Кобулети для автомобилей открылось 5 км четырехполосной трассы.Строительство обоих участков дороги финансирует Европейский инвестиционный банк.За счет открытия движения на новых участках движение автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, департамент автомобильных дорог, европейский инвестиционный банк