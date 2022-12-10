https://sputnik-georgia.ru/20221210/v-gruzii-vyyavyat-pobediteley-mezhdunarodnogo-konkursa-karikatur-o-pirosmani-272860374.html

В Грузии выявят победителей международного конкурса карикатур о Пиросмани

В Грузии выявят победителей международного конкурса карикатур о Пиросмани

Проект направлен на популяризацию знаний о культовом гении-примитивисте и на современное осмысление его творчества 10.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-10T16:42+0400

2022-12-10T16:42+0400

2022-12-10T16:42+0400

нико пиросмани

новости

грузия

культура

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Победителей Международного конкурса карикатуры на тему "Нико Пиросмани и его творчество", который посвящен 160-летию со дня рождения великого художника, выявят в столице Грузии 10 декабря.Проект, который проходит при организации Art&Society и поддержке Минкультуры, направлен на популяризацию знаний о культовом гении-примитивисте и на современное осмысление его творчества.Свои работы на конкурс отправили более 60 карикатуристов из 21 страны. Кроме карикатуры на самого Пиросмани или его известных персонажей, участники должны были представить короткое видео с рассказом о значении творчества самого известного грузинского живописца.Трех победителей ждут грамоты и денежные призы – эквивалент тысячи, семисот и пятисот евро в лари. При этом сто лучших работ будут представлены на выставке и войдут в грузино-английский альбом по итогам конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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