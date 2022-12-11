https://sputnik-georgia.ru/20221211/bolnitsy-perepolneny---glavnyy-infektsionist-gruzii-o-situatsii-s-grippom-272928791.html

Больницы переполнены - главный инфекционист Грузии о ситуации с гриппом

Больницы переполнены - главный инфекционист Грузии о ситуации с гриппом

Сезонные инфекционные вирусы могут вызывать серьезные осложнения, особенно у детей и лиц пожилого возраста, заявил врач 11.12.2022, Sputnik Грузия

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тенгиз церцвадзе

грипп атакует грузию

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Количество пациентов, особенно детей, в период гриппа и других сезонных вирусных инфекций в Грузии увеличилось, больницы переполнены, пишет в социальной сети глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники Грузии переполнены. Для превенции заболевания медики еще раз напоминают о рекомендациях. Просят при симптомах носить маску и максимально стараться не выходить на улицу, чтобы не распространять инфекцию.По словам главного инфекциониста, сезонные инфекционные вирусы могут вызывать серьезные осложнения, особенно у детей и лиц пожилого возраста (старше 65 лет), а также у лиц с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями.При этом Церцвадзе отметил, что система здравоохранения Грузии была хорошо подготовлена к этой проблеме.Минздрав Грузии продлил бесплатную вакцинацию против вируса гриппа >>"Система здравоохранения Грузии была очень хорошо подготовлена к решению этой проблемы, все звенья, начиная с семейных врачей и персонала скорой медицинской помощи, заканчивая клиникам, все работает исправно. Безопасность населения надежно защищена. Ни один пациент не остается без своевременной и полноценной медицинской помощи", - отмечает Церцвадзе.В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации. Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, грипп атакует грузию, здравоохранение в грузии