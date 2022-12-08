https://sputnik-georgia.ru/20221208/minzdrav-gruzii-prodlil-besplatnuyu-vaktsinatsiyu-protiv-virusa-grippa-272798040.html
Минздрав Грузии продлил бесплатную вакцинацию против вируса гриппа
Минздрав Грузии продлил бесплатную вакцинацию против вируса гриппа
Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T07:31+0400
2022-12-08T07:31+0400
2022-12-08T07:31+0400
общество
новости
грузия
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0a/264300642_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4c3b04b9895e95007a6c1009d0b080ab.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Жители Грузии могут бесплатно сделать прививку против вируса гриппа до 10 декабря, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".Минздрав уже несколько раз переносил дату бесплатной вакцинации. До этого бесплатно вакцина была доступна лишь для определенной группы лиц.Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев. Любой желающий может сделать прививку в около 400 медучреждениях страны. Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно по этой ссылке.Сезон гриппа и вирусов в Грузии - пик впереди, а больницы уже переполнены>>Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Из 200 тысяч доз вакцины сто тысяч уже потрачены.Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники Грузии переполнены. Для превенции заболевания, медики еще раз напоминают о рекомендациях. Просят при симптомах носить маску и максимально стараться не выходить на улицу, чтобы не распространять инфекцию.В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами>>Тем временем, минздрав Грузии объявил о мобилизации, сектор первичного здравоохранения уже получил соответствующие указания лечить пациентов на дому, поскольку в клиниках свободных мест практически нет. Граждане, заболевшие респираторными заболеваниями, обращаются к медучреждениям каждый день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0a/264300642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8e2f85952dd76fea21903078f4cd2f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, минздрав
общество, новости, грузия, минздрав
Минздрав Грузии продлил бесплатную вакцинацию против вируса гриппа
Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Жители Грузии могут бесплатно сделать прививку против вируса гриппа до 10 декабря, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".
Минздрав уже несколько раз переносил дату бесплатной вакцинации. До этого бесплатно вакцина была доступна лишь для определенной группы лиц.
Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев. Любой желающий может сделать прививку в около 400 медучреждениях страны. Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно по этой ссылке
.
Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Из 200 тысяч доз вакцины сто тысяч уже потрачены.
Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники Грузии переполнены. Для превенции заболевания, медики еще раз напоминают о рекомендациях. Просят при симптомах носить маску и максимально стараться не выходить на улицу, чтобы не распространять инфекцию.
Тем временем, минздрав Грузии объявил о мобилизации, сектор первичного здравоохранения уже получил соответствующие указания лечить пациентов на дому, поскольку в клиниках свободных мест практически нет. Граждане, заболевшие респираторными заболеваниями, обращаются к медучреждениям каждый день.