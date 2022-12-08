https://sputnik-georgia.ru/20221208/minzdrav-gruzii-prodlil-besplatnuyu-vaktsinatsiyu-protiv-virusa-grippa-272798040.html

Минздрав Грузии продлил бесплатную вакцинацию против вируса гриппа

Минздрав Грузии продлил бесплатную вакцинацию против вируса гриппа

Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Жители Грузии могут бесплатно сделать прививку против вируса гриппа до 10 декабря, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".Минздрав уже несколько раз переносил дату бесплатной вакцинации. До этого бесплатно вакцина была доступна лишь для определенной группы лиц.Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев. Любой желающий может сделать прививку в около 400 медучреждениях страны. Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно по этой ссылке.Сезон гриппа и вирусов в Грузии - пик впереди, а больницы уже переполнены>>Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии 21 сентября. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Из 200 тысяч доз вакцины сто тысяч уже потрачены.Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники Грузии переполнены. Для превенции заболевания, медики еще раз напоминают о рекомендациях. Просят при симптомах носить маску и максимально стараться не выходить на улицу, чтобы не распространять инфекцию.В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами>>Тем временем, минздрав Грузии объявил о мобилизации, сектор первичного здравоохранения уже получил соответствующие указания лечить пациентов на дому, поскольку в клиниках свободных мест практически нет. Граждане, заболевшие респираторными заболеваниями, обращаются к медучреждениям каждый день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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