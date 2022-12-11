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https://sputnik-georgia.ru/20221211/neobychnye-i-zakhvatyvayuschie-top-10-fantasticheskikh-gor-gruzii-272558148.html
Необычные и захватывающие: ТОП-10 фантастических гор Грузии
Необычные и захватывающие: ТОП-10 фантастических гор Грузии
Где еще можно насладиться тишиной и покоем, как не в горах? Грузия – одна из тех стран, которая славится огромным количеством прекрасных гор 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T12:41+0400
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грузия
туризм
общество
михаила хергиани
сванети
самцхе-джавахети
ушгули
юнеско
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Sputnik Грузия в Международный день гор, который отмечается каждый год 11 декабря, представляет топ-10 известных, труднопокоримых и необычных гор Грузии.Хвамли – гора, окутанная мистикойГора находится в Лечхуми, на высоте 2002 метра над уровнем моря. Об этой горе рассказывают много мистического. Каждый год на 40-й день после Пасхи отмечается праздник "Хвамлоба". Согласно источнику "Житие Картли", здесь была перепрятана царская сокровищница. Некоторые грузинские источники и вправду наделяют это место мистическим значением – якобы Хвамли спасет Грузию.Шхара – самая большая гора ГрузииШхара – это самая высокая вершина в Грузии. Находится в регионе Сванети. На Шхару впервые поднялись советские альпинисты в 1933 году. У подножия южных склонов Шхары, на высоте 2200 метров над уровнем моря, находится село Ушгули Местийского района Сванети, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Ушба – гора, несущая бедуОдна из самых знаменитых гор Кавказа. Расположена в регионе Сванети. Со сванского языка "уш" означает беда, "ба" — гора. То есть гора, приносящая несчастье. Ее называют горой-убийцей или горой-призраком. Именно эта гора стала причиной смерти множества альпинистов, мечтавших покорить ее.Бангуриани – любимица альпинистовБангуриани - еще одна гора высокогорной Сванети, которая не дает покоя альпинистам. Это любимая гора знаменитого альпиниста Грузии – Михаила Хергиани, которого называют "тигром скал". Окна дома знаменитого альпиниста выходили именно на эту гору, неудивительно, что он выбрал профессию альпиниста. Бангуриани достигает в высоту 3838 метров.Кудеби - любимая гора российских писателейКудеби – гора в Грузии, где расположен популярный туристический курорт Гудаури, а также архитектурные и природные достопримечательности. По информации открытых источников, раньше эту вершину покоряли такие знаменитые литераторы, как Лермонтов, Пушкин, Дюма, Маяковский и Грибоедов.Мтацминда – "Святая гора""Святая гора" - именно так переводится с грузинского слово Мтацминда. Это одно из самых любимых для туристов мест в Тбилиси. Храм Отца Давида, красивейшие виды на город, смотровые площадки привлекают каждый день большое количество иностранных гостей. Подняться на гору Мтацминда можно и пешком, и с помощью фуникулера.Диди Абули – потухший вулкан ГрузииДиди Абули – гора в Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Название с грузинского языка переводится как "Великий Абул". Она расположена на Самсарском хребте и достигает в высоту 3300 метров над уровнем моря, представляет собой потухший вулкан, сложенный преимущественно из неогеновых гиалодацитов. Склоны покрыты альпийскими лугами с маленькими озерами и моренными валами.Диди Борбало – жемчужина Пшав-ХевсуретиДиди Борбало относится к Пшав-Хевсуретском хребту Главного Кавказского хребта и достигает 3296 метров над уровнем моря. Здесь берут свое начало такие реки, как Алазани и Иори, а также различные притоки. У ее подножия лежат Иорское плоскогорье и Алазань-Авторанская долина.Годореби – гора с альпийскими лугамиГодореби – гора в южной части Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Это потухший вулкан, одна из вершин Самсарского хребта. Гора входит в горную систему Малый Кавказ. Высота вершины над уровнем моря составляет 3189 метров. Нижняя часть склонов покрыта преимущественно альпийскими лугами. Вблизи вулкана находится горное озеро.Диклосмта – граница трех странДиклосмта - горный массив в восточной части Большого Кавказа на гребне Снегового хребта, являющегося природной границей Чечни, Дагестана и Грузии. В переводе с грузинского: "Мта" — гора, "Дикло" — одно из старейших сел Тушетии, расположенное у подножья горы. На северном склоне горы начато строительство горнолыжного курорта "Ведучи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, общество, михаила хергиани, сванети, самцхе-джавахети, ушгули, юнеско
грузия, туризм, общество, михаила хергиани, сванети, самцхе-джавахети, ушгули, юнеско

Необычные и захватывающие: ТОП-10 фантастических гор Грузии

12:41 11.12.2022
© courtesy of Evgeniya ShabaevaФотография из цикла "Перегон" (Грузия)
Фотография из цикла Перегон (Грузия) - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2022
© courtesy of Evgeniya Shabaeva
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Где еще можно насладиться тишиной и покоем, как не в горах? Грузия – одна из тех стран, которая славится огромным количеством прекрасных гор
Sputnik Грузия в Международный день гор, который отмечается каждый год 11 декабря, представляет топ-10 известных, труднопокоримых и необычных гор Грузии.

Хвамли – гора, окутанная мистикой

Гора находится в Лечхуми, на высоте 2002 метра над уровнем моря. Об этой горе рассказывают много мистического. Каждый год на 40-й день после Пасхи отмечается праздник "Хвамлоба". Согласно источнику "Житие Картли", здесь была перепрятана царская сокровищница. Некоторые грузинские источники и вправду наделяют это место мистическим значением – якобы Хвамли спасет Грузию.
© photo: Khvamli / FBГора Хвамли
Гора Хвамли - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Гора Хвамли
© photo: Khvamli / FB

Шхара – самая большая гора Грузии

Шхара – это самая высокая вершина в Грузии. Находится в регионе Сванети. На Шхару впервые поднялись советские альпинисты в 1933 году. У подножия южных склонов Шхары, на высоте 2200 метров над уровнем моря, находится село Ушгули Местийского района Сванети, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Sputnik / STRINGERГорная вершина Шхара
Горная вершина Шхара - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Горная вершина Шхара
© Sputnik / STRINGER

Ушба – гора, несущая беду

Одна из самых знаменитых гор Кавказа. Расположена в регионе Сванети. Со сванского языка "уш" означает беда, "ба" — гора. То есть гора, приносящая несчастье. Ее называют горой-убийцей или горой-призраком. Именно эта гора стала причиной смерти множества альпинистов, мечтавших покорить ее.
© photo: courtesy of Elisabeth JoudroГора Ушба в регионе Сванети
Гора Ушба в регионе Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Гора Ушба в регионе Сванети
© photo: courtesy of Elisabeth Joudro

Бангуриани – любимица альпинистов

Бангуриани - еще одна гора высокогорной Сванети, которая не дает покоя альпинистам. Это любимая гора знаменитого альпиниста Грузии – Михаила Хергиани, которого называют "тигром скал". Окна дома знаменитого альпиниста выходили именно на эту гору, неудивительно, что он выбрал профессию альпиниста. Бангуриани достигает в высоту 3838 метров.
© photo: courtesy of Levan JojuaБангуриани
Бангуриани - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Бангуриани
© photo: courtesy of Levan Jojua

Кудеби - любимая гора российских писателей

Кудеби – гора в Грузии, где расположен популярный туристический курорт Гудаури, а также архитектурные и природные достопримечательности. По информации открытых источников, раньше эту вершину покоряли такие знаменитые литераторы, как Лермонтов, Пушкин, Дюма, Маяковский и Грибоедов.
© photo: Sputnik / StringerКудеби, Гудаури
Кудеби, Гудаури - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Кудеби, Гудаури
© photo: Sputnik / Stringer

Мтацминда – "Святая гора"

"Святая гора" - именно так переводится с грузинского слово Мтацминда. Это одно из самых любимых для туристов мест в Тбилиси. Храм Отца Давида, красивейшие виды на город, смотровые площадки привлекают каждый день большое количество иностранных гостей. Подняться на гору Мтацминда можно и пешком, и с помощью фуникулера.
© photo: Sputnik / Stringerвид на Мтацминда
вид на Мтацминда - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
вид на Мтацминда
© photo: Sputnik / Stringer

Диди Абули – потухший вулкан Грузии

Диди Абули – гора в Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Название с грузинского языка переводится как "Великий Абул". Она расположена на Самсарском хребте и достигает в высоту 3300 метров над уровнем моря, представляет собой потухший вулкан, сложенный преимущественно из неогеновых гиалодацитов. Склоны покрыты альпийскими лугами с маленькими озерами и моренными валами.
© photo: Meskhetian Heritage / FBДиди-Абули
Диди-Абули - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Диди-Абули
© photo: Meskhetian Heritage / FB

Диди Борбало – жемчужина Пшав-Хевсурети

Диди Борбало относится к Пшав-Хевсуретском хребту Главного Кавказского хребта и достигает 3296 метров над уровнем моря. Здесь берут свое начало такие реки, как Алазани и Иори, а также различные притоки. У ее подножия лежат Иорское плоскогорье и Алазань-Авторанская долина.
© Facebook / photo: The Protected Landscape of Tusheti / FBДиди Борбало
Диди Борбало - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Диди Борбало
© Facebook / photo: The Protected Landscape of Tusheti / FB

Годореби – гора с альпийскими лугами

Годореби – гора в южной части Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Это потухший вулкан, одна из вершин Самсарского хребта. Гора входит в горную систему Малый Кавказ. Высота вершины над уровнем моря составляет 3189 метров. Нижняя часть склонов покрыта преимущественно альпийскими лугами. Вблизи вулкана находится горное озеро.
© photo: Javakheti / FBГодореби
Годореби - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Годореби
© photo: Javakheti / FB

Диклосмта – граница трех стран

Диклосмта - горный массив в восточной части Большого Кавказа на гребне Снегового хребта, являющегося природной границей Чечни, Дагестана и Грузии. В переводе с грузинского: "Мта" — гора, "Дикло" — одно из старейших сел Тушетии, расположенное у подножья горы. На северном склоне горы начато строительство горнолыжного курорта "Ведучи".
© photo: Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на горный массив Диклосмта
Вид на горный массив Диклосмта - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
Вид на горный массив Диклосмта
© photo: Sputnik / Саид Царнаев
/
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