https://sputnik-georgia.ru/20221211/neobychnye-i-zakhvatyvayuschie-top-10-fantasticheskikh-gor-gruzii-272558148.html

Необычные и захватывающие: ТОП-10 фантастических гор Грузии

Необычные и захватывающие: ТОП-10 фантастических гор Грузии

Где еще можно насладиться тишиной и покоем, как не в горах? Грузия – одна из тех стран, которая славится огромным количеством прекрасных гор 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T12:41+0400

2022-12-11T12:41+0400

2022-12-11T12:41+0400

грузия

туризм

общество

михаила хергиани

сванети

самцхе-джавахети

ушгули

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/06/234320685_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3cb6928140ceb52b5d177b4ec8665530.jpg

Sputnik Грузия в Международный день гор, который отмечается каждый год 11 декабря, представляет топ-10 известных, труднопокоримых и необычных гор Грузии.Хвамли – гора, окутанная мистикойГора находится в Лечхуми, на высоте 2002 метра над уровнем моря. Об этой горе рассказывают много мистического. Каждый год на 40-й день после Пасхи отмечается праздник "Хвамлоба". Согласно источнику "Житие Картли", здесь была перепрятана царская сокровищница. Некоторые грузинские источники и вправду наделяют это место мистическим значением – якобы Хвамли спасет Грузию.Шхара – самая большая гора ГрузииШхара – это самая высокая вершина в Грузии. Находится в регионе Сванети. На Шхару впервые поднялись советские альпинисты в 1933 году. У подножия южных склонов Шхары, на высоте 2200 метров над уровнем моря, находится село Ушгули Местийского района Сванети, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Ушба – гора, несущая бедуОдна из самых знаменитых гор Кавказа. Расположена в регионе Сванети. Со сванского языка "уш" означает беда, "ба" — гора. То есть гора, приносящая несчастье. Ее называют горой-убийцей или горой-призраком. Именно эта гора стала причиной смерти множества альпинистов, мечтавших покорить ее.Бангуриани – любимица альпинистовБангуриани - еще одна гора высокогорной Сванети, которая не дает покоя альпинистам. Это любимая гора знаменитого альпиниста Грузии – Михаила Хергиани, которого называют "тигром скал". Окна дома знаменитого альпиниста выходили именно на эту гору, неудивительно, что он выбрал профессию альпиниста. Бангуриани достигает в высоту 3838 метров.Кудеби - любимая гора российских писателейКудеби – гора в Грузии, где расположен популярный туристический курорт Гудаури, а также архитектурные и природные достопримечательности. По информации открытых источников, раньше эту вершину покоряли такие знаменитые литераторы, как Лермонтов, Пушкин, Дюма, Маяковский и Грибоедов.Мтацминда – "Святая гора""Святая гора" - именно так переводится с грузинского слово Мтацминда. Это одно из самых любимых для туристов мест в Тбилиси. Храм Отца Давида, красивейшие виды на город, смотровые площадки привлекают каждый день большое количество иностранных гостей. Подняться на гору Мтацминда можно и пешком, и с помощью фуникулера.Диди Абули – потухший вулкан ГрузииДиди Абули – гора в Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Название с грузинского языка переводится как "Великий Абул". Она расположена на Самсарском хребте и достигает в высоту 3300 метров над уровнем моря, представляет собой потухший вулкан, сложенный преимущественно из неогеновых гиалодацитов. Склоны покрыты альпийскими лугами с маленькими озерами и моренными валами.Диди Борбало – жемчужина Пшав-ХевсуретиДиди Борбало относится к Пшав-Хевсуретском хребту Главного Кавказского хребта и достигает 3296 метров над уровнем моря. Здесь берут свое начало такие реки, как Алазани и Иори, а также различные притоки. У ее подножия лежат Иорское плоскогорье и Алазань-Авторанская долина.Годореби – гора с альпийскими лугамиГодореби – гора в южной части Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Это потухший вулкан, одна из вершин Самсарского хребта. Гора входит в горную систему Малый Кавказ. Высота вершины над уровнем моря составляет 3189 метров. Нижняя часть склонов покрыта преимущественно альпийскими лугами. Вблизи вулкана находится горное озеро.Диклосмта – граница трех странДиклосмта - горный массив в восточной части Большого Кавказа на гребне Снегового хребта, являющегося природной границей Чечни, Дагестана и Грузии. В переводе с грузинского: "Мта" — гора, "Дикло" — одно из старейших сел Тушетии, расположенное у подножья горы. На северном склоне горы начато строительство горнолыжного курорта "Ведучи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сванети

самцхе-джавахети

ушгули

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, общество, михаила хергиани, сванети, самцхе-джавахети, ушгули, юнеско