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О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
Эрдоган выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее" 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T16:47+0400
2022-12-11T16:47+0400
2022-12-11T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости канцелярия турецкого лидера."В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом", - сообщили там.Владимир Путин изложил Эрдогану принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.Как уточнили в канцелярии, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что "совместными усилиями была обеспечена доставка более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся и что они могут начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров постепенно в рамках зернового коридора".Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с "зерновой сделкой" >>Эрдоган выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее".Он также добавил, что в контексте деятельности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и "террористических нападений" на Турцию "важно и приоритетно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров вдоль границы в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, турция, сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
в мире, новости, политика, турция, сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия
О чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
16:47 11.12.2022 (обновлено: 17:54 11.12.2022)
Эрдоган выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее"
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik.
Президент Турции Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости
канцелярия турецкого лидера.
"В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом", - сообщили там.
Владимир Путин изложил Эрдогану принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.
Как уточнили в канцелярии, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что "совместными усилиями была обеспечена доставка более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся и что они могут начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров постепенно в рамках зернового коридора".
Эрдоган выразил надежду, что кризис на Украине "закончится как можно скорее".
Он также добавил, что в контексте деятельности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и "террористических нападений" на Турцию "важно и приоритетно очистить границу от террористов на глубину не менее 30 километров вдоль границы в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года".