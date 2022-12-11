https://sputnik-georgia.ru/20221211/paramediki-na-smenu-obychnym-vracham---v-sisteme-zdravookhraneniya-gruzii-gryadut-izmeneniya-272931853.html

Парамедики на смену обычным врачам - в системе здравоохранения Грузии грядут изменения

Парамедики на смену обычным врачам - в системе здравоохранения Грузии грядут изменения

Ежегодно планируется переподготовка 100-110 фельдшеров, что представляет собой минимальную потребность восполнения годовой текучести кадров и имеющихся... 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T17:31+0400

2022-12-11T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Правительство Грузии инициировало внесение изменений в закон "Об охране здоровья", согласно которым оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам будут парамедики.В правительстве поясняют, что был изучен и проанализирован международный опыт более 50 стран. В обязанности парамедика входят обзор пострадавшего, диагностика его состояния, оказание неотложной медицинской помощи и своевременная транспортировка в больницу.С учетом изменений компетенцию парамедика будет определять Минздрав. Выпускники медвузов государственного образца получат право работать парамедиком после прохождения соответствующей специализации.По данным правительства, эта программа будет реализована в рамках имеющихся кадровых и финансовых ресурсов Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи без выделения дополнительных затрат."На сегодняшний день центр ежедневно обслуживает население Грузии через 317 служб скорой медицинской помощи (в период курортного сезона их количество увеличивается) и 19 бригад реферальной службы. Среднее количество звонков за 24 часа — 3500", - говорится в пояснениях к законопроекту.Врачи скорой помощи в Грузии сдают экзамены >>Проект предполагает обучение трех тысяч парамедиков. Ежегодно планируется переподготовка 100-110 фельдшеров, что представляет собой минимальную потребность восполнение годовой текучести кадров и имеющихся вакансий. В центре наблюдается ежегодный отток кадров. Так в 2020 году– 108 сотрудников, в 2021– 87, а в 2022 – 69.Стоимость обучения каждого человека составляет 1600 лари (около 593 долларов). Затраты на программу переподготовки составят 160 -176 тысяч лари ежегодно (59-65 тысяч долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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