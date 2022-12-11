https://sputnik-georgia.ru/20221211/paramediki-na-smenu-obychnym-vracham---v-sisteme-zdravookhraneniya-gruzii-gryadut-izmeneniya-272931853.html
Парамедики на смену обычным врачам - в системе здравоохранения Грузии грядут изменения
Парамедики на смену обычным врачам - в системе здравоохранения Грузии грядут изменения
Ежегодно планируется переподготовка 100-110 фельдшеров, что представляет собой минимальную потребность восполнения годовой текучести кадров и имеющихся... 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T17:31+0400
2022-12-11T17:31+0400
2022-12-11T17:52+0400
грузия
общество
новости
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250639169_728:410:3072:1728_1920x0_80_0_0_94741fb2a65598ab779efc3fe6c3fc1c.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Правительство Грузии инициировало внесение изменений в закон "Об охране здоровья", согласно которым оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам будут парамедики.В правительстве поясняют, что был изучен и проанализирован международный опыт более 50 стран. В обязанности парамедика входят обзор пострадавшего, диагностика его состояния, оказание неотложной медицинской помощи и своевременная транспортировка в больницу.С учетом изменений компетенцию парамедика будет определять Минздрав. Выпускники медвузов государственного образца получат право работать парамедиком после прохождения соответствующей специализации.По данным правительства, эта программа будет реализована в рамках имеющихся кадровых и финансовых ресурсов Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи без выделения дополнительных затрат."На сегодняшний день центр ежедневно обслуживает население Грузии через 317 служб скорой медицинской помощи (в период курортного сезона их количество увеличивается) и 19 бригад реферальной службы. Среднее количество звонков за 24 часа — 3500", - говорится в пояснениях к законопроекту.Врачи скорой помощи в Грузии сдают экзамены >>Проект предполагает обучение трех тысяч парамедиков. Ежегодно планируется переподготовка 100-110 фельдшеров, что представляет собой минимальную потребность восполнение годовой текучести кадров и имеющихся вакансий. В центре наблюдается ежегодный отток кадров. Так в 2020 году– 108 сотрудников, в 2021– 87, а в 2022 – 69.Стоимость обучения каждого человека составляет 1600 лари (около 593 долларов). Затраты на программу переподготовки составят 160 -176 тысяч лари ежегодно (59-65 тысяч долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250639169_1077:437:2804:1733_1920x0_80_0_0_70b0aa3b23846d43eaf1241830d1fa29.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
Парамедики на смену обычным врачам - в системе здравоохранения Грузии грядут изменения
17:31 11.12.2022 (обновлено: 17:52 11.12.2022)
Ежегодно планируется переподготовка 100-110 фельдшеров, что представляет собой минимальную потребность восполнения годовой текучести кадров и имеющихся вакансий
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Правительство Грузии инициировало внесение изменений в закон "Об охране здоровья", согласно которым оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам будут парамедики.
В правительстве поясняют, что был изучен и проанализирован международный опыт более 50 стран. В обязанности парамедика входят обзор пострадавшего, диагностика его состояния, оказание неотложной медицинской помощи и своевременная транспортировка в больницу.
"Парамедик, согласно международным исследованиям, более эффективен, в сравнении с врачом, в оказании неотложной помощи, так как он обладает соответствующими физическими навыками, действует в короткие сроки согласно протоколам, стандартным операционным процедурам и при необходимости проводит своевременную госпитализацию", - говорится в пояснении к законопроекту.
С учетом изменений компетенцию парамедика будет определять Минздрав. Выпускники медвузов государственного образца получат право работать парамедиком после прохождения соответствующей специализации.
По данным правительства, эта программа будет реализована в рамках имеющихся кадровых и финансовых ресурсов Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи без выделения дополнительных затрат.
"На сегодняшний день центр ежедневно обслуживает население Грузии через 317 служб скорой медицинской помощи (в период курортного сезона их количество увеличивается) и 19 бригад реферальной службы. Среднее количество звонков за 24 часа — 3500", - говорится в пояснениях к законопроекту.
Проект предполагает обучение трех тысяч парамедиков. Ежегодно планируется переподготовка 100-110 фельдшеров, что представляет собой минимальную потребность восполнение годовой текучести кадров и имеющихся вакансий. В центре наблюдается ежегодный отток кадров. Так в 2020 году– 108 сотрудников, в 2021– 87, а в 2022 – 69.
Стоимость обучения каждого человека составляет 1600 лари (около 593 долларов). Затраты на программу переподготовки составят 160 -176 тысяч лари ежегодно (59-65 тысяч долларов).