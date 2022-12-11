https://sputnik-georgia.ru/20221211/predlozhen-novyy-metod-po-dostavke-turkmenskogo-gaza-v-evropu-272936828.html

Предложен новый метод по доставке туркменского газа в Европу

Предложен новый метод по доставке туркменского газа в Европу

Сроки начала экспорта туркменского газа по предложенному плану пока не определены 11.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Туркменистана и Азербайджана на следующей неделе для реализации проекта поставки туркменского природного газа в Европу через азербайджанскую территорию, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.При этом, по мнению издания, на реализацию данного решения потребуются годы.Кроме того, не совсем понятно, когда начнется экспорт туркменского газа по предложенному плану и насколько технически осуществима подобная идея в краткосрочной перспективе.Напомним, согласно статистическому обзору компании BP, Туркменистан поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и доставляется в Россию. По данным, доказанные запасы газа Туркменистана составляют около 13,6 трлн кубометров на конец 2020 года.Ранее Анкара выступила с инициативой создания газового хаба в Турции. Уже началась кооперация Анкары и Москвы по реализации проекта, который будет принимать и распределять голубое топливо среди потребителей в Европе.Для снабжения его сырьем планируется провести в феврале будущего года в Стамбуле международную конференцию, на которую будут приглашены потребители и поставщики голубого топлива в Европу.Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил на этой неделе, что Анкара надеется на участие Азербайджана в этом проекте в качестве источника поставок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20221102/turtsiya-pochti-opredelilas-s-mestom-gazovogo-khaba-predlozhennogo-putinym-271883556.html

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