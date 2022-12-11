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Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра
Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра
Награда вручена за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии 11.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила "Орден чести" главному режиссеру инклюзивного театра "Контакт" Ирине Кохреидзе, сообщает администрация главы государства.По словам президента, в стране должны защищать права всех членов общества.По информации пресс-службы, Зурабишвили наградила Ирину Кохреидзе за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии, его признание и популяризацию за рубежом, значительное содействие самореализации лиц с ОВЗ и успешную творческую деятельность. На вечере был показан спектакль инклюзивного театра.По словам основателя театра Георгия Микаберидзе, государственная награда, врученная президентом, является большим стимулом, признательностью и положительным зарядом для каждого члена труппы."За это мы благодарим всех, особенно президента Грузии, за предоставленную нам возможность сыграть этот спектакль во Дворце Орбелиани", - сказал Георгий Микаберидзе.Инклюзивный театр "Контакт" создан в 2015 году Ириной Кохреидзе и Георгием Микаберидзе и представил зрителям свою седьмую по счету авторскую постановку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , лица с овз
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , лица с овз

Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра

10:53 11.12.2022
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили вручила "Орден чести" главному режиссеру инклюзивного театра "Контакт" Ирине Кохреидзе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила Орден чести главному режиссеру инклюзивного театра Контакт Ирине Кохреидзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2022
© press-service of the President of Georgia
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Награда вручена за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила "Орден чести" главному режиссеру инклюзивного театра "Контакт" Ирине Кохреидзе, сообщает администрация главы государства.
"Когда мы смотрим на результаты, которых вы добились с этими молодыми людьми, мы видим, что они сами творческие люди, и мы вместе с ними получаем это огромное удовольствие", - заявила Зурабишвили.
По словам президента, в стране должны защищать права всех членов общества.
По информации пресс-службы, Зурабишвили наградила Ирину Кохреидзе за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии, его признание и популяризацию за рубежом, значительное содействие самореализации лиц с ОВЗ и успешную творческую деятельность. На вечере был показан спектакль инклюзивного театра.
© press-service of the President of GeorgiaСцена из спектакля инклюзивного театра Грузии
Сцена из спектакля инклюзивного театра Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2022
Сцена из спектакля инклюзивного театра Грузии
© press-service of the President of Georgia
По словам основателя театра Георгия Микаберидзе, государственная награда, врученная президентом, является большим стимулом, признательностью и положительным зарядом для каждого члена труппы.
"За это мы благодарим всех, особенно президента Грузии, за предоставленную нам возможность сыграть этот спектакль во Дворце Орбелиани", - сказал Георгий Микаберидзе.
© press-service of the President of GeorgiaСцена из спектакля инклюзивного театра Грузии
Сцена из спектакля инклюзивного театра Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2022
Сцена из спектакля инклюзивного театра Грузии
© press-service of the President of Georgia
Инклюзивный театр "Контакт" создан в 2015 году Ириной Кохреидзе и Георгием Микаберидзе и представил зрителям свою седьмую по счету авторскую постановку.
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