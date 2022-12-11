https://sputnik-georgia.ru/20221211/prezident-gruzii-nagradila-osnovatelya-inklyuzivnogo-teatra-272927494.html

Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра

Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра

Награда вручена за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии 11.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила "Орден чести" главному режиссеру инклюзивного театра "Контакт" Ирине Кохреидзе, сообщает администрация главы государства.По словам президента, в стране должны защищать права всех членов общества.По информации пресс-службы, Зурабишвили наградила Ирину Кохреидзе за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии, его признание и популяризацию за рубежом, значительное содействие самореализации лиц с ОВЗ и успешную творческую деятельность. На вечере был показан спектакль инклюзивного театра.По словам основателя театра Георгия Микаберидзе, государственная награда, врученная президентом, является большим стимулом, признательностью и положительным зарядом для каждого члена труппы."За это мы благодарим всех, особенно президента Грузии, за предоставленную нам возможность сыграть этот спектакль во Дворце Орбелиани", - сказал Георгий Микаберидзе.Инклюзивный театр "Контакт" создан в 2015 году Ириной Кохреидзе и Георгием Микаберидзе и представил зрителям свою седьмую по счету авторскую постановку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , лица с овз