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Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра
Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра
Награда вручена за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T10:53+0400
2022-12-11T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила "Орден чести" главному режиссеру инклюзивного театра "Контакт" Ирине Кохреидзе, сообщает администрация главы государства.По словам президента, в стране должны защищать права всех членов общества.По информации пресс-службы, Зурабишвили наградила Ирину Кохреидзе за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии, его признание и популяризацию за рубежом, значительное содействие самореализации лиц с ОВЗ и успешную творческую деятельность. На вечере был показан спектакль инклюзивного театра.По словам основателя театра Георгия Микаберидзе, государственная награда, врученная президентом, является большим стимулом, признательностью и положительным зарядом для каждого члена труппы."За это мы благодарим всех, особенно президента Грузии, за предоставленную нам возможность сыграть этот спектакль во Дворце Орбелиани", - сказал Георгий Микаберидзе.Инклюзивный театр "Контакт" создан в 2015 году Ириной Кохреидзе и Георгием Микаберидзе и представил зрителям свою седьмую по счету авторскую постановку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , лица с овз
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , лица с овз
Президент Грузии наградила основателя инклюзивного театра
Награда вручена за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила "Орден чести" главному режиссеру инклюзивного театра "Контакт" Ирине Кохреидзе, сообщает администрация главы государства.
"Когда мы смотрим на результаты, которых вы добились с этими молодыми людьми, мы видим, что они сами творческие люди, и мы вместе с ними получаем это огромное удовольствие", - заявила Зурабишвили.
По словам президента, в стране должны защищать права всех членов общества.
По информации пресс-службы, Зурабишвили наградила Ирину Кохреидзе за особый вклад в развитие современного инклюзивного театрального искусства в Грузии, его признание и популяризацию за рубежом, значительное содействие самореализации лиц с ОВЗ и успешную творческую деятельность. На вечере был показан спектакль инклюзивного театра.
По словам основателя театра Георгия Микаберидзе, государственная награда, врученная президентом, является большим стимулом, признательностью и положительным зарядом для каждого члена труппы.
"За это мы благодарим всех, особенно президента Грузии, за предоставленную нам возможность сыграть этот спектакль во Дворце Орбелиани", - сказал Георгий Микаберидзе.
Инклюзивный театр "Контакт" создан в 2015 году Ириной Кохреидзе и Георгием Микаберидзе и представил зрителям свою седьмую по счету авторскую постановку.