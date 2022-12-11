https://sputnik-georgia.ru/20221211/strashnaya-statistika-v-gruzii-za-polgoda-zafiksirovano-bolee-200-sluchaev-suitsida-272908304.html

Страшная статистика: в Грузии за полгода зафиксировано более 200 случаев суицида

Страшная статистика: в Грузии за полгода зафиксировано более 200 случаев суицида

Самому младшему из совершивших суицид было 12 лет 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T09:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. В Грузии за шесть месяцев 2022 года суицид совершили 206 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, попытку суицида за аналогичный период пытались совершить 132 человека. При этом самому младшему было 10 лет, а самому старшему – 89 лет.Основная часть предпринимающих попытки суицида или покончивших с собой - мужчины. За полгода с собой покончили или предприняли подобную попытку всего 77 женщин.Наибольшее число случаев суицида и его попыток фиксируется в Тбилиси, наименьшее - в регионе Гурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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