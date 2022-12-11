https://sputnik-georgia.ru/20221211/strashnaya-statistika-v-gruzii-za-polgoda-zafiksirovano-bolee-200-sluchaev-suitsida-272908304.html
Страшная статистика: в Грузии за полгода зафиксировано более 200 случаев суицида
Страшная статистика: в Грузии за полгода зафиксировано более 200 случаев суицида
Самому младшему из совершивших суицид было 12 лет 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T09:52+0400
2022-12-11T09:52+0400
2022-12-11T09:52+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272845754_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_87d9b8a6bbaf4c9682ed2cc7bd970432.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. В Грузии за шесть месяцев 2022 года суицид совершили 206 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, попытку суицида за аналогичный период пытались совершить 132 человека. При этом самому младшему было 10 лет, а самому старшему – 89 лет.Основная часть предпринимающих попытки суицида или покончивших с собой - мужчины. За полгода с собой покончили или предприняли подобную попытку всего 77 женщин.Наибольшее число случаев суицида и его попыток фиксируется в Тбилиси, наименьшее - в регионе Гурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272845754_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a73d0117b87560c80f26ae02e4bb7fa3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Страшная статистика: в Грузии за полгода зафиксировано более 200 случаев суицида
Самому младшему из совершивших суицид было 12 лет
ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. В Грузии за шесть месяцев 2022 года суицид совершили 206 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
При этом среди покончивших с собой четверо граждан России, два гражданина Турции, гражданин Украины и гражданин Саудовской Аравии. Самому младшему из совершивших суицид было 12 лет, а самому взрослому - 97 лет.
По данным ведомства, попытку суицида за аналогичный период пытались совершить 132 человека. При этом самому младшему было 10 лет, а самому старшему – 89 лет.
Основная часть предпринимающих попытки суицида или покончивших с собой - мужчины. За полгода с собой покончили или предприняли подобную попытку всего 77 женщин.
Наибольшее число случаев суицида и его попыток фиксируется в Тбилиси, наименьшее - в регионе Гурия.