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В Грузии завершилась программа помощи малым землевладельцам
В Грузии завершилась программа помощи малым землевладельцам
Всего госпрограммой могли воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев 11.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-11T15:06+0400
2022-12-11T15:06+0400
2022-12-11T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинские фермеры приобрели удобрения, саженцы и сельхозинструменты на сумму около 35,8 миллиона лари в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения", сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.Программа заработала с 10 мая текущего года и предусматривала выдачу специальных агрокарт, на которые начислялись агробаллы, фермерам, легально владеющим зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектара, из расчета 300 лари на 1 гектар.На них фермеры могли приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 500 специализированных магазинах по всей Грузии.Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истек 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулировались.Всего госпрограммой могли воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
В Грузии завершилась программа помощи малым землевладельцам
15:06 11.12.2022 (обновлено: 15:43 11.12.2022)
Всего госпрограммой могли воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузинские фермеры приобрели удобрения, саженцы и сельхозинструменты на сумму около 35,8 миллиона лари в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения", сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.
Программа заработала с 10 мая текущего года и предусматривала выдачу специальных агрокарт, на которые начислялись агробаллы, фермерам, легально владеющим зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектара, из расчета 300 лари на 1 гектар.
На них фермеры могли приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 500 специализированных магазинах по всей Грузии.
Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истек 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулировались.
Всего госпрограммой могли воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.