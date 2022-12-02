https://sputnik-georgia.ru/20221202/gruzinskie-fermery-mogut-kupit-dron-i-meteostantsiyu-na-agrokredit-272649853.html

Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит

Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит

В случае покупки агродронов и обустройства метеостанций государство профинансирует фермера на 48 месяцев кредитом в размере 11% годовых 02.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правительство Грузии утвердило поправки в проект "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке, сообщает Агентство развития села Минсельхоза Грузии.Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Согласно изменениям, фермеры смогут купить сельскохозяйственный беспилотный летательный аппарат (агродрон) и метеостанции для сельскохозяйственного объекта по льготному агрокредиту.По информации агентства, речь идет об агродронах, которые будут выполнять функцию опрыскивания, с функцией сканирования для агрономических целей.Кредиты для фермеров Грузии станут еще доступнее >>Кроме того, при помощи метеостанции в собственных хозяйствах фермеры смогут прогнозировать климат, предотвращать угрозы, вызванные вредителями и болезнями, а также собирать необходимые данные для планирования различных сельскохозяйственных работ.В случае покупки агродронов и обустройства метеостанций государство профинансирует фермера на 48 месяцев кредитом в размере 11% годовых. Сумма кредита от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.В агентстве отмечают, что благодаря использованию "умных" сельскохозяйственных технологий и подходов произведенная в Грузии продукция может стать высококонкурентной как на местном, так и на международном рынке.Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 160 миллионов лари >>Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.За девять лет существования в проект был внесен ряд изменений, исходя из потребностей существующих в отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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