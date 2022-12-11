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В грузинских тюрьмах сидит до 10 тысяч человек

В грузинских тюрьмах сидит до 10 тысяч человек

Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,26% населения страны 11.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 ноября 2022 года, находились 9 692 человека, из которых 331 – женщина, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях.Общее число заключенных в Грузии на 1 ноября составляло 0,26% населения страны. Из общего числа находящихся в грузинских тюрьмах около 3 тысяч заключенных имеют второй и более срок.Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 30 несовершеннолетних и 63 человека старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 ноября в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 13 несовершеннолетних и четыре человека старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 168 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 ноября 2022 года в тюрьмах Грузии находились 648 граждан 48 иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 21,9 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,1 тысячи женщин и 61 несовершеннолетний.При этом на условном сроке находится 314 иностранцев из 25 стран, среди которых граждане РФ, Азербайджана, Турции, Армении, Украины, США, Греции и Нидерландов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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