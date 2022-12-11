https://sputnik-georgia.ru/20221211/v-tyurmakh-gruzii-planiruyut-uluchshit-usloviya-dlya-zaklyuchennykh-272931355.html

В тюрьмах Грузии планируют улучшить условия для заключенных

В тюрьмах Грузии планируют улучшить условия для заключенных

Для приобретения радиоприемников и телевизоров в тюрьмах больше не потребуется специального разрешения директора 11.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-11T16:12+0400

2022-12-11T16:12+0400

2022-12-11T16:24+0400

грузия

новости

общество

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209141_0:122:1281:842_1920x0_80_0_0_f8caae380f82d08d23ef202222e29111.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек - Sputnik. Минюст Грузии направил в парламент законодательный пакет, согласно которому в пенитенциарных учреждениях улучшаются условия пребывания для обвиняемых и заключенных.Так с 1 января 2026 года планируется увеличение жилплощади обвиняемых. В законопроекте отмечается, что норма жилплощади на одного обвиняемого будет увеличена и сравняется с жилой площадью осужденных, она станет не менее 4 квадратных метров.Кроме того, для приобретения радиоприемников и телевизоров в пенитенциарных учреждениях больше не потребуется специального разрешения директора.Высшее образование для заключенных – в тюрьмах Грузии заработал цифровой университет >>Согласно законопроекту, в случае, если их использование нарушает устав учреждения и покой других обвиняемых/осужденных, директор учреждения вправе изъять оборудование у обвиняемого/осужденного и передать его ближайшему родственнику.В законопроекте говорится и о кормлении заключенных. Установленный в настоящее время дневной объем питания станет минимальным и составит не менее трех раз в день.Кроме того, в законодательном пакете также говорится о праве на образование. Согласно законопроекту, всем осужденным будет предоставлено право на получение академического высшего образования, за исключением осужденных из группы риска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба