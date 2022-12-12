https://sputnik-georgia.ru/20221212/es-profinansiruet-prokladku-elektrokabelya-po-dnu-chernogo-morya-v-gruziyu-272961337.html

ЕС профинансирует прокладку электрокабеля по дну Черного моря в Грузию

ЕС профинансирует прокладку электрокабеля по дну Черного моря в Грузию

Инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и усиление торговых маршрутов, заявил еврокомиссар 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T15:53+0400

2022-12-12T15:53+0400

2022-12-12T16:07+0400

грузия

новости

экономика

черное море

европа

румыния

энергетика грузии

грузия - ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24186/66/241866696_261:466:1805:1335_1920x0_80_0_0_a952e885f5324c2c001bf0d39a16c759.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. В рамках Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства будет выделено 2,3 миллиарда евро для прокладки по дну Черного моря электрокабеля между Грузией и Европой, написал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи в соцсети.Электрокабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.Вархеи отметил, что инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и усиление торговых маршрутов.Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтного кабеля между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

черное море

европа

румыния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, черное море, европа, румыния, энергетика грузии, грузия - ес