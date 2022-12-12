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ЕС профинансирует прокладку электрокабеля по дну Черного моря в Грузию
ЕС профинансирует прокладку электрокабеля по дну Черного моря в Грузию
Инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и усиление торговых маршрутов, заявил еврокомиссар 12.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. В рамках Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства будет выделено 2,3 миллиарда евро для прокладки по дну Черного моря электрокабеля между Грузией и Европой, написал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи в соцсети.Электрокабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.Вархеи отметил, что инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и усиление торговых маршрутов.Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтного кабеля между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, черное море, европа, румыния, энергетика грузии, грузия - ес
ЕС профинансирует прокладку электрокабеля по дну Черного моря в Грузию
15:53 12.12.2022 (обновлено: 16:07 12.12.2022)
Инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и усиление торговых маршрутов, заявил еврокомиссар
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. В рамках Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства будет выделено 2,3 миллиарда евро для прокладки по дну Черного моря электрокабеля между Грузией и Европой, написал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи в соцсети.
Электрокабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу и укрепит взаимное сотрудничество.
Вархеи отметил, что инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и усиление торговых маршрутов.
Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтного кабеля между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.
Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.