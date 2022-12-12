https://sputnik-georgia.ru/20221212/garibashvili-nazval-razvitie-portov-v-gruzii-prioritetom-pravitelstva-272970178.html

Гарибашвили назвал развитие портов в Грузии приоритетом правительства

Гарибашвили назвал развитие портов в Грузии приоритетом правительства

В последнее время интерес к грузинскому коридору растет день ото дня, большой грузопоток идет из азиатских стран, заявил премьер 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T20:46+0400

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ираклий гарибашвили

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порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Расширение порта Поти, дополнительные инвестиции в порт Батуми, а также строительство нового глубоководного порта Анаклия являются важными приоритетами правительства Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По словам премьера, развитие и расширение портов в Грузии важно на фоне растущего грузопотока через грузинский коридор.По информации премьера, ранее грузинская компания "Пеис" вложила 100 миллионов долларов, построила новые терминалы в Потийском порту, но в него нужно осуществить дополнительные инвестиции."Несколько дней назад вместе с министром экономики я встретился с управляющими и владельцами порта Поти. Я хотел бы публично подтвердить свою полную поддержку им", - сказал премьер.Гарибашвили заявил, что в последнее время интерес к грузинскому коридору растет день ото дня, большой грузопоток идет из азиатских стран. Есть большая потребность в поступлении грузов из Китая, Японии, других стран, поэтому страна должна быть готовой по всем направлениям.Перспективы Потийского порта: инвесторы нацелены на расширение >>"Это наша заявленная цель. Я хотел бы выразить свою полную поддержку всем инвесторам, которые будут вкладывать средства в порты", - отметил он.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как ранее заявлялось, после реализации первой фазы, порт сможет принять в год 900 тысяч контейнеров.Государство станет совладельцем порта Анаклия – премьер Грузии >>Гарибашвили заявил, что государство примет участие в строительстве первого глубоководного порта Грузии в Анаклия и станет его совладельцем."Что касается порта Анаклия, то здесь у государства должен быть главный рычаг, и наша страна будет владеть 51% порта", - сказал премьер.Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, батумский морской порт, потийский порт, порт анаклия