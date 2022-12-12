https://sputnik-georgia.ru/20221212/gosudarstvo-stanet-sovladeltsem-porta-anakliya---premer-gruzii-272958061.html

Государство станет совладельцем порта Анаклия - премьер Грузии

Государство станет совладельцем порта Анаклия - премьер Грузии

Доля государства в проекте первого глубоководного порта Грузии превысит 50% 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Государство примет участие в строительстве первого глубоководного порта Грузии в Анаклия и станет его совладельцем, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора."Порт Анаклия будет построен с соучастием государства, владельцем 51% будет государство. По остальным мы объявим международный конкурс и выберем партнеров", - сказал Гарибашвили. Проект АнаклияРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Когда у порта Анаклия появится новый инвестор?>>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, анаклия