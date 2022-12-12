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"Грузинская мечта" за возобновление прямых полетов с Россией

"Грузинская мечта" за возобновление прямых полетов с Россией

По словам Каладзе, около миллиона этнических грузин проживают в России, и прямое авиасообщение облегчит их жизнь 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе не видит ничего плохого в возобновлении прямого авиасообщения с Россией.На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения. Решение этих вопросов назрело, убежден Калашников, поскольку люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси.По словам Каладзе, около миллиона этнических грузин проживают в России, и прямое авиасообщение облегчит их жизнь.Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, леонид калашников, сергей гаврилов, тбилиси, беларусь, москва, грузинская мечта, снг, межпарламентская ассамблея православия