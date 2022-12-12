https://sputnik-georgia.ru/20221212/kaladze-saakashvili-voydet-v-istoriyu-kak-osnovatel-krovavogo-rezhima-272967831.html
Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима
Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима
О здоровье заключенного заботится соответствующее ведомство и, безусловно, Саакашвили не является исключением, заявил генсек правящей партии 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T19:34+0400
2022-12-12T19:34+0400
2022-12-12T19:34+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
каха каладзе
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него. По двум уголовным делам он приговорен к 6 годам лишения свободы.Что касается состояния здоровья экс-президента, Каладзе отметил, что о здоровье заключенного заботится соответствующее ведомство и, безусловно, Саакашвили не является исключением.По мнению экспертов, Саакашвили в Грузии прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается. Между тем, дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и, соответственно, отказывается от лечения.Когда Саакашвили станет лучше - мнение вице-премьера Грузии >>Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, каха каладзе, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, каха каладзе, тбилисский городской суд
Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима
О здоровье заключенного заботится соответствующее ведомство и, безусловно, Саакашвили не является исключением, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него. По двум уголовным делам он приговорен к 6 годам лишения свободы.
"В целом у политиков больше ответственности, так как мы занимаем определенные должности, и очень жаль, что Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима, человек, который создал беду в стране", - заявил Каладзе журналистам.
Что касается состояния здоровья экс-президента, Каладзе отметил, что о здоровье заключенного заботится соответствующее ведомство и, безусловно, Саакашвили не является исключением.
По мнению экспертов, Саакашвили в Грузии прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается. Между тем, дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и, соответственно, отказывается от лечения.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.