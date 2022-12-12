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"Кварацхелия пока не в форме" – итальянские СМИ об игре футболиста из Грузии
"Кварацхелия пока не в форме" – итальянские СМИ об игре футболиста из Грузии
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября 12.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Полузащитнику "Наполи" Хвиче Кварацхелия еще нужно время, чтобы обрести былую форму, а пока он "не блещет", так итальянские СМИ оценили игру футболиста из Грузии в матче против середняка АПЛ "Кристал Пэлас".Воскресный матч "Наполи" выиграл со счетом 3:1 благодаря дублю Распадори на 65 и 81-й минуте. Хвича Кварацхелия мог вывести команду вперед еще в первом тайме, но его удар отразил защитник англичан.Перед возобновлением сезона "Наполи" провел два товарищеских матча, в первом подопечные Спаллетти обыграли турецкий "Антальяспор" со счетом 3:2.Полузащитник Хвича Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Он пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, тбилиси
"Кварацхелия пока не в форме" – итальянские СМИ об игре футболиста из Грузии
13:19 12.12.2022 (обновлено: 14:19 12.12.2022)
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября
ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Полузащитнику "Наполи" Хвиче Кварацхелия еще нужно время, чтобы обрести былую форму, а пока он "не блещет", так итальянские СМИ оценили игру футболиста из Грузии в матче против середняка АПЛ "Кристал Пэлас".
"Болельщики "Наполи" ждут от Кварацхелия такой же волшебной игры, какую они видели в первой части сезона. В первых двух товарищеских матчах он не отличался обычной активностью, ему не хватало энергии и он не мог создавать моменты, но пора набирать форму, учитывая, что до матча с "Интером" осталось 24 дня", – пишет Calciomercato.
Воскресный матч "Наполи" выиграл со счетом 3:1 благодаря дублю Распадори на 65 и 81-й минуте. Хвича Кварацхелия мог вывести команду вперед еще в первом тайме, но его удар отразил защитник англичан.
Перед возобновлением сезона "Наполи" провел два товарищеских матча, в первом подопечные Спаллетти обыграли турецкий "Антальяспор" со счетом 3:2.
Полузащитник Хвича Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Он пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.