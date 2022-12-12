https://sputnik-georgia.ru/20221212/ministr-rasskazal-kogda-nachnetsya-prokladka-elektrokabelya-iz-gruzii-v-evropu-po-moryu-272966569.html

Министр рассказал, когда начнется прокладка электрокабеля из Грузии в Европу по морю

Министр рассказал, когда начнется прокладка электрокабеля из Грузии в Европу по морю

В январе появится обновленная информация в рамках исследования инициированного проекта 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Проект прокладки высоковольтного электрокабеля между Грузией и Европой по дну Черного моря находится на стадии исследования, после завершения которой начнется его реализация, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро, отметил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.По словам министра, это очередной важный энергетический флагманский проект, который сделает энергосектор Грузии привлекательнее.Проект, как отметил министр, важен в плане энергобезопасности, независимости и конкурентоспособности региона. Кроме того, это очень важный проект для энергетической безопасности Европы."Это прямая связь Грузии с Евросоюзом... Грузия получит возможность выхода на европейский энергорынок. Любые проекты возобновляемой энергии в Грузии станут привлекательнее для любого инвестора", - подчеркнул Давиташвили. Министр подчеркнул, что проект прокладки высоковольтного электрокабеля в Европу является важным шагом на пусти интеграции Грузии в Евросоюз.Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии>>"Речь идет не только об экспорте энергоресурсов Грузии, но и о возможностях экспорта электроэнергии нашего соседа - Азербайджана - в Евросоюз, а также в случае необходимости операциях по импорту, что увеличит баланс и сделает еще более стабильными энергосистемы региона и Евросоюза", - отметил Давиташвили. Министр добавил, что Евросоюз готов к реализации этого проекта, в том числе в финансовом плане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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