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https://sputnik-georgia.ru/20221212/ministr-rasskazal-kogda-nachnetsya-prokladka-elektrokabelya-iz-gruzii-v-evropu-po-moryu-272966569.html
Министр рассказал, когда начнется прокладка электрокабеля из Грузии в Европу по морю
Министр рассказал, когда начнется прокладка электрокабеля из Грузии в Европу по морю
В январе появится обновленная информация в рамках исследования инициированного проекта 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Проект прокладки высоковольтного электрокабеля между Грузией и Европой по дну Черного моря находится на стадии исследования, после завершения которой начнется его реализация, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро, отметил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.По словам министра, это очередной важный энергетический флагманский проект, который сделает энергосектор Грузии привлекательнее.Проект, как отметил министр, важен в плане энергобезопасности, независимости и конкурентоспособности региона. Кроме того, это очень важный проект для энергетической безопасности Европы."Это прямая связь Грузии с Евросоюзом... Грузия получит возможность выхода на европейский энергорынок. Любые проекты возобновляемой энергии в Грузии станут привлекательнее для любого инвестора", - подчеркнул Давиташвили. Министр подчеркнул, что проект прокладки высоковольтного электрокабеля в Европу является важным шагом на пусти интеграции Грузии в Евросоюз.Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии&gt;&gt;"Речь идет не только об экспорте энергоресурсов Грузии, но и о возможностях экспорта электроэнергии нашего соседа - Азербайджана - в Евросоюз, а также в случае необходимости операциях по импорту, что увеличит баланс и сделает еще более стабильными энергосистемы региона и Евросоюза", - отметил Давиташвили. Министр добавил, что Евросоюз готов к реализации этого проекта, в том числе в финансовом плане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, европа, черное море, азербайджан
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, европа, черное море, азербайджан

Министр рассказал, когда начнется прокладка электрокабеля из Грузии в Европу по морю

18:05 12.12.2022 (обновлено: 18:37 12.12.2022)
© photo: Sputnik / Ilya Naimushyn / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2022
© photo: Sputnik / Ilya Naimushyn
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В январе появится обновленная информация в рамках исследования инициированного проекта
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Проект прокладки высоковольтного электрокабеля между Грузией и Европой по дну Черного моря находится на стадии исследования, после завершения которой начнется его реализация, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро, отметил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.

"Идет исследование касательно кабеля через Черное море... В январе будет обновленная информация. Уже в 2023 году будут запланированы работы непосредственно в направлении геологии, чтобы был полноценный проект и мы смогли перейти на фазу имплементации проекта", - сказал Давиташвили.

По словам министра, это очередной важный энергетический флагманский проект, который сделает энергосектор Грузии привлекательнее.
Проект, как отметил министр, важен в плане энергобезопасности, независимости и конкурентоспособности региона. Кроме того, это очень важный проект для энергетической безопасности Европы.
"Это прямая связь Грузии с Евросоюзом... Грузия получит возможность выхода на европейский энергорынок. Любые проекты возобновляемой энергии в Грузии станут привлекательнее для любого инвестора", - подчеркнул Давиташвили.
Министр подчеркнул, что проект прокладки высоковольтного электрокабеля в Европу является важным шагом на пусти интеграции Грузии в Евросоюз.
Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии>>
"Речь идет не только об экспорте энергоресурсов Грузии, но и о возможностях экспорта электроэнергии нашего соседа - Азербайджана - в Евросоюз, а также в случае необходимости операциях по импорту, что увеличит баланс и сделает еще более стабильными энергосистемы региона и Евросоюза", - отметил Давиташвили.
Министр добавил, что Евросоюз готов к реализации этого проекта, в том числе в финансовом плане.
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