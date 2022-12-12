https://sputnik-georgia.ru/20221212/ministr-vozobnovit-pryamoe-aviasoobschenie-gruzii-s-rossiey-segodnya-ne-tak-legko-272964170.html
Министр: возобновить прямое авиасообщение Грузии с Россией сегодня не так легко
Министр: возобновить прямое авиасообщение Грузии с Россией сегодня не так легко
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией не возобновить в одностороннем порядке из-за ограничений, введенных некоторыми... 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T16:33+0400
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леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией не возобновить в одностороннем порядке из-за ограничений, введенных некоторыми международными авиационными организациями, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге. На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения. Решение этих вопросов назрело, убежден Калашников, поскольку люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси.Он подчеркнул, что "разные международные авиационные организации ввели определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний, поэтому этот вопрос сегодня так легко не решится".При этом министр добавил, что Грузия официально не получала никакого обращения с российской стороны.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Россия рассчитывает на возобновление Женевских дискуссий>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, леонид калашников
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, леонид калашников
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией не возобновить в одностороннем порядке из-за ограничений, введенных некоторыми международными авиационными организациями, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения. Решение этих вопросов назрело, убежден Калашников, поскольку люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси.
"Вы знаете, что по этой теме есть много технических вопросов, много сложностей, много вызовов, и это не тот вопрос, который можно решать в одностороннем порядке", - сказал Давиташвили.
Он подчеркнул, что "разные международные авиационные организации ввели определенные ограничения в отношении российских авиакомпаний, поэтому этот вопрос сегодня так легко не решится".
При этом министр добавил, что Грузия официально не получала никакого обращения с российской стороны.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.