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Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек
Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек
Грузинские заповедники пользуются большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T07:01+0400
2022-12-12T07:01+0400
2022-12-12T08:00+0400
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общество
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Охраняемые территории Грузии за 11 месяцев 2022 года посетили 882 352 посетителя, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Отмечается, что среди посетителей 46% — граждане Грузии, 54% — граждане других стран.При этом количество посетителей охраняемых территорий Сатаплия, пещеры Навенахеви и национального парка Мтирала в этом году превысило рекордные данные 2019 года.Так особой популярностью пользовались следующие пять направлений:Отмечается, что Агентство охраняемых природных территорий министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в этом году реализовало ряд важных проектов в направлении развития экотуризма.Проекты и мероприятия, проводимые министерством и Агентством охраняемых территорий, с одной стороны, способствуют защите и сохранению уникальной природы и биоразнообразия, с другой - вносят значительный вклад в развитие экотуризма в стране, что в конечном итоге положительно сказывается на социально-экономическом положении региона, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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агентство охраняемых территорий, грузия, туризм, общество
агентство охраняемых территорий, грузия, туризм, общество
Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек
07:01 12.12.2022 (обновлено: 08:00 12.12.2022)
Грузинские заповедники пользуются большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Охраняемые территории Грузии за 11 месяцев 2022 года посетили 882 352 посетителя, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Отмечается, что среди посетителей 46% — граждане Грузии, 54% — граждане других стран.
При этом количество посетителей охраняемых территорий Сатаплия, пещеры Навенахеви и национального парка Мтирала в этом году превысило рекордные данные 2019 года.
Так особой популярностью пользовались следующие пять направлений:
5.
Национальный парк Мтирала.
Отмечается, что Агентство охраняемых природных территорий министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в этом году реализовало ряд важных проектов в направлении развития экотуризма.
Проекты и мероприятия, проводимые министерством и Агентством охраняемых территорий, с одной стороны, способствуют защите и сохранению уникальной природы и биоразнообразия, с другой - вносят значительный вклад в развитие экотуризма в стране, что в конечном итоге положительно сказывается на социально-экономическом положении региона, отмечают в ведомстве.