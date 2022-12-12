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Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек
Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек
Грузинские заповедники пользуются большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей 12.12.2022, Sputnik Грузия
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агентство охраняемых территорий
грузия
туризм
общество
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Охраняемые территории Грузии за 11 месяцев 2022 года посетили 882 352 посетителя, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2021 года.Отмечается, что среди посетителей 46% — граждане Грузии, 54% — граждане других стран.При этом количество посетителей охраняемых территорий Сатаплия, пещеры Навенахеви и национального парка Мтирала в этом году превысило рекордные данные 2019 года.Так особой популярностью пользовались следующие пять направлений:Отмечается, что Агентство охраняемых природных территорий министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в этом году реализовало ряд важных проектов в направлении развития экотуризма.Проекты и мероприятия, проводимые министерством и Агентством охраняемых территорий, с одной стороны, способствуют защите и сохранению уникальной природы и биоразнообразия, с другой - вносят значительный вклад в развитие экотуризма в стране, что в конечном итоге положительно сказывается на социально-экономическом положении региона, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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агентство охраняемых территорий, грузия, туризм, общество
агентство охраняемых территорий, грузия, туризм, общество

Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек

07:01 12.12.2022 (обновлено: 08:00 12.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerКаньон Дашбаши
Каньон Дашбаши - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинские заповедники пользуются большой популярностью как у туристов, так и у местных жителей
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Охраняемые территории Грузии за 11 месяцев 2022 года посетили 882 352 посетителя, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Отмечается, что среди посетителей 46% — граждане Грузии, 54% — граждане других стран.
При этом количество посетителей охраняемых территорий Сатаплия, пещеры Навенахеви и национального парка Мтирала в этом году превысило рекордные данные 2019 года.
© Courtesy of National Hiking FederationНациональный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Национальный парк Мтирала
© Courtesy of National Hiking Federation
Так особой популярностью пользовались следующие пять направлений:
1.
Пещера Прометея
2.
Мартвильский каньон
3.
Цалкский каньон
4.
Сатаплия
5.
Национальный парк Мтирала.
Отмечается, что Агентство охраняемых природных территорий министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в этом году реализовало ряд важных проектов в направлении развития экотуризма.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПещера Прометея
Пещера Прометея - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2022
Пещера Прометея
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Проекты и мероприятия, проводимые министерством и Агентством охраняемых территорий, с одной стороны, способствуют защите и сохранению уникальной природы и биоразнообразия, с другой - вносят значительный вклад в развитие экотуризма в стране, что в конечном итоге положительно сказывается на социально-экономическом положении региона, отмечают в ведомстве.
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