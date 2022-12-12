https://sputnik-georgia.ru/20221212/osuzhdennym-gruzinskikh-tyurem-vydelyat-bolshe-vremeni-dlya-obscheniya-c-rodnymi-272947139.html
Осужденным грузинских тюрем выделят больше времени для общения c родными
Осужденным грузинских тюрем выделят больше времени для общения c родными
Максимальные количество и продолжительность телефонных разговоров будут преобразованы в минимальные количество/длительность 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T07:32+0400
2022-12-12T07:32+0400
2022-12-12T07:32+0400
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специальная следственная служба
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Министр юстиции Грузии будет уполномочен в соответствии с положением о пенитенциарном учреждении увеличить количество и продолжительность телефонных разговоров в учреждении, такое изменение предусматривает законодательный пакет, подготовленный Минюстом и направленный в парламент.Максимальные количество и продолжительность телефонных разговоров по каждому пенитенциарному учреждению, установленных на сегодняшний день, будут преобразованы в минимальные количество/длительность.При этом с изменениями право на дополнительные телефонные звонки в качестве поощрения будет сохранено.В тюрьмах Грузии планируют улучшить условия для заключенных >>Авторы законопроекта отмечают, что как показывает изучение законодательства и практики европейских государств, единого подхода в отношении лимитов телефонного разговора не существует. Такие ограничения по большей части устанавливаются на законодательном уровне и варьируются от страны к стране.Законопроект гласит, что пенитенциарное учреждение не будет иметь права перехватывать или проверять корреспонденцию обвиняемого/осужденного, если адресатом является Специальная следственная служба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, специальная следственная служба, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, специальная следственная служба, министерство юстиции грузии
Осужденным грузинских тюрем выделят больше времени для общения c родными
Максимальные количество и продолжительность телефонных разговоров будут преобразованы в минимальные количество/длительность
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Министр юстиции Грузии будет уполномочен в соответствии с положением о пенитенциарном учреждении увеличить количество и продолжительность телефонных разговоров в учреждении, такое изменение предусматривает законодательный пакет, подготовленный Минюстом и направленный в парламент.
Максимальные количество и продолжительность телефонных разговоров по каждому пенитенциарному учреждению, установленных на сегодняшний день, будут преобразованы в минимальные количество/длительность.
При этом с изменениями право на дополнительные телефонные звонки в качестве поощрения будет сохранено.
Авторы законопроекта отмечают, что как показывает изучение законодательства и практики европейских государств, единого подхода в отношении лимитов телефонного разговора не существует. Такие ограничения по большей части устанавливаются на законодательном уровне и варьируются от страны к стране.
"Согласно европейским правилам тюрем, заключенные должны иметь возможность как можно чаще общаться по почте, телефону или другими средствами связи со своими семьями, другими лицами и представителями организации. Администрация тюрьмы должна помогать заключенным поддерживать адекватный контакт с внешним миром и должна оказывать им соответствующую поддержку", — говорится в законопроекте.
Законопроект гласит, что пенитенциарное учреждение не будет иметь права перехватывать или проверять корреспонденцию обвиняемого/осужденного, если адресатом является Специальная следственная служба.