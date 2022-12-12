https://sputnik-georgia.ru/20221212/rossiya-povysila-poshlinu-na-eksport-pshenitsy-272948443.html

Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы

Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек— Sputnik. Россия повысила экспортные пошлины на зерно с 14 декабря.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 декабря включительно составит 3 143,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 2 603,1 рубля, кукурузы – 78,2 рубля.Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии >>Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 декабря включительно составляет 2 806,8 рубля за тонну, ячменя – 2 315 рублей, кукурузы – нулевая, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Пошлина на зерновые отменяться не будетПо словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно.Министр напомнил о динамическом расчете пошлины, в привязке к мировым ценам на зерно. "Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей", – сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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