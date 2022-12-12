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Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы
Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T10:02+0400
2022-12-12T10:02+0400
2022-12-12T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек— Sputnik. Россия повысила экспортные пошлины на зерно с 14 декабря.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 декабря включительно составит 3 143,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 2 603,1 рубля, кукурузы – 78,2 рубля.Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии >>Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 декабря включительно составляет 2 806,8 рубля за тонну, ячменя – 2 315 рублей, кукурузы – нулевая, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Пошлина на зерновые отменяться не будетПо словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно.Министр напомнил о динамическом расчете пошлины, в привязке к мировым ценам на зерно. "Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей", – сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, экономика, зерно, в мире
россия, новости, экономика, зерно, в мире
Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 12 дек— Sputnik. Россия повысила экспортные пошлины на зерно с 14 декабря.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 декабря включительно составит 3 143,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 2 603,1 рубля, кукурузы – 78,2 рубля.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 декабря включительно составляет 2 806,8 рубля за тонну, ячменя – 2 315 рублей, кукурузы – нулевая, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Пошлина на зерновые отменяться не будет
По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно.
"Пошлины отменять не будем. Пошлина – это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней", – сказал Патрушев.
Министр напомнил о динамическом расчете пошлины, в привязке к мировым ценам на зерно. "Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей", – сказал он.