https://sputnik-georgia.ru/20221212/tarif-na-gaz-dlya-naseleniya-gruzii-ostalsya-neizmennym-272966810.html

Тариф на газ для населения Грузии остался неизменным

Тариф на газ для населения Грузии остался неизменным

Вместо 3-летнего периода регулирования тарифы для ряда компаний определены на 5-летний период регулирования - с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. 12.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-12T18:29+0400

2022-12-12T18:29+0400

2022-12-12T18:40+0400

грузия

новости

экономика

давид нармания

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

тарифы на газ

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Потребительские тарифы на природный газ остались без изменений, говорится в решении Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии."Поддержание тарифов обусловлено проводимой государством политикой доступности социального газа и стабильностью составляющих, входящих в тариф, в том числе курса лари по отношению к доллару США", - говорится в заявлении регулятора.Председатель комиссии Давид Нармания на заседании отметил, что в ближайшие годы бытовые потребители будут платить за природный газ тот же тариф, что и до сих пор.По его словам, инвестиционная составляющая уже включена в тарифы, а это значит, что восстановление и развитие газораспределительной сети будет продолжаться, и в ближайшие годы у населения не возникнет проблем с обеспечением природным газом.Как известно, 99% потребления газа в Грузии удовлетворяется за счет газа, поступающего из Азербайджана, поставка которого обеспечена долгосрочным соглашением.В Грузии подорожал газ для коммерческих потребителей >>В соответствии с изменениями тарифов, проведенными в рамках текущей реформы рынка электроэнергии, вместо 3-летнего периода регулирования тарифы определены на 5-летний период регулирования - с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. для следующих компаний : ООО "СОКАР Джорджия Газ", АО "Сакорггаз", ООО "Телавгаз", ООО "ДИ-В-ЭС", ООО "Чирагдани", ООО "Гама", ООО "Гогочури и Компания", ООО "Энергия+".На открытом заседании 12 декабря комиссия также обсудила тариф ООО "Грузинская газотранспортная компания" на 2023-2027 годы. В соответствии с решением снижен тариф на транспортировку газа. В частности, вместо нынешних 1,895 тетри/м3 тариф на последующие годы был установлен на уровне 1,583 тетри/м3.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, давид нармания, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на газ