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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 декабря

На этой неделе гостей и жителей грузинской столицы ожидает преимущественно пасмурная погода 12.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную и холодную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 12 декабря, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 5 градусов.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 17:30.Во вторник, 13 декабря, в Тбилиси сохранится облачная погода. Восход солнца будет в 08:19.Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В среду, 14 декабря, в Тбилиси ожидается местами преимущественно ясная и местами облачная погода. Восход солнца будет в 08:19.Минимальная температура воздуха ночью составит 2 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В четверг, 15 декабря, погода в столице Грузии будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 08:20.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 6 градусов, а днем поднимется максимум до 10 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В пятницу, 16 декабря, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 08:21.Минимальная температура воздуха ночью будет 5 градусов, а днем прогреется до 10 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:31.В субботу, 17 декабря, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 08:21.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов, днем воздух прогреется до 12 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:31.В воскресенье, 18 декабря, в столице Грузии сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:22.Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 12 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:31.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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