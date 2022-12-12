https://sputnik-georgia.ru/20221212/vse-rychagi-v-rukakh-suda---vitse-premer-gruzii-ob-otsrochke-nakazaniya-saakashvili-272958341.html
"Все рычаги в руках суда" - вице-премьер Грузии об отсрочке наказания Саакашвили
"Все рычаги в руках суда" - вице-премьер Грузии об отсрочке наказания Саакашвили
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии 12.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-12T13:44+0400
2022-12-12T13:44+0400
2022-12-12T14:20+0400
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михаил саакашвили
тея цулукиани
нино ломджария
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ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Механизмов для освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания очень мало, и ни один из них не находится в руках правительства, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания."Давайте, все доверим решение суду, поскольку процесс назначен и ходатайства выдвинуты перед судьей. Всякие предварительные желание, мечты, призывы нарушают спокойствие суда, как мы этого называем в международном праве. Поскольку судье нужно принять решение в мирной обстановке", - заявила Цулукиани.По словам вице-премьера, судья принимает решение на основании внутреннего убеждения."А внутреннее убеждение не формируется на фоне ажиотажа и определенного давления, которыми можно считать общие заявления, в том числе от политиков", - отметила она.Когда Саакашвили станет лучше - мнение вице-премьера Грузии>>По мнению экспертов, Саакашвили в Грузии прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается. Между тем, дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и соответственно отказывается от лечения.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, михаил саакашвили, тея цулукиани, нино ломджария, тбилиси, украина, тбилисский городской суд
"Все рычаги в руках суда" - вице-премьер Грузии об отсрочке наказания Саакашвили
13:44 12.12.2022 (обновлено: 14:20 12.12.2022)
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии
ТБИЛИСИ, 12 дек - Sputnik. Механизмов для освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от наказания очень мало, и ни один из них не находится в руках правительства, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Отсрочить наказание для экс-президента рекомендует и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
"У правительства и его членов нет никаких рычагов для этого (отсрочки наказания Саакашвили - ред.), никаких рычагов нет у парламента и его членов. Этот рычаг может быть у суда... Есть механизм помилования, который принадлежит президенту. Вот и все. У меня нет рычагов, а значит, я не несу ответственность", - заявила Цулукиани.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
"Давайте, все доверим решение суду, поскольку процесс назначен и ходатайства выдвинуты перед судьей. Всякие предварительные желание, мечты, призывы нарушают спокойствие суда, как мы этого называем в международном праве. Поскольку судье нужно принять решение в мирной обстановке", - заявила Цулукиани.
По словам вице-премьера, судья принимает решение на основании внутреннего убеждения.
"А внутреннее убеждение не формируется на фоне ажиотажа и определенного давления, которыми можно считать общие заявления, в том числе от политиков", - отметила она.
По мнению экспертов, Саакашвили в Грузии прошел все доступные как лабораторные, так и инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках. Несмотря на это, состояние пациента быстро ухудшается. Между тем, дирекция клиники "Вивамеди" и Минюст Грузии отмечают, что Саакашвили не соблюдает рекомендации врачей и соответственно отказывается от лечения.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.