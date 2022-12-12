https://sputnik-georgia.ru/20221212/zvezdopad-geminidy-2022-pik-aktivnosti-dekabrskogo-meteornogo-potoka-272971809.html

Звездопад Геминиды 2022: пик активности декабрьского метеорного потока

Звездопад Геминиды 2022: пик активности декабрьского метеорного потока

Метеорный поток Геминиды – первый зимний звездопад, прольется на Землю во второй декаде декабря 12.12.2022, Sputnik Грузия

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справки

звездопад

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Когда достигнет метеорный поток Геминиды – один из самых ярких звездопадов года, пика активности в 2022-м, читайте в Sputnik Грузия.Когда наступит пик активности?Пика активности декабрьский метеорный поток Геминиды в 2022-м достигнет в ночь с 13 на 14 декабря, но загадать желание на падающую звезду можно по 17 число включительно. Отдельные метеоры звездопада Геминиды можно было увидеть с 4 декабря.По количеству "падающих звезд" звездопад Геминиды превосходит все остальные метеорные потоки - на пике активности в 2022-м он подарит до 150 красивых метеоров в час. Сравнительно низкая скорость делает "падающие звезды" особенно яркими.В безоблачную погоду увидеть звездопад Геминиды можно из любой точки нашей планеты, но более красочное зрелище наблюдают жители Северного полушария.В 2022-м условия наблюдения звездопада Геминиды не совсем благоприятные – увидеть метеоры в ночь пика помешает Луна, которая приближается в это время к последней четверти.Специалисты советуют наблюдать звездопад Геминиды под утро – выбрать место вдали от городского освещения и смотреть внимательно вверх, пока глаза не привыкнут к темноте.Кстати, чтобы полностью насладиться ярким астрономическим спектаклем, смотреть нужно не на сам радиант, откуда, как нам кажется, вылетают метеоры, а от этой точки немного в сторону.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20221201/zvezdopad-geminidy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-yarkiy-meteornyy-potok-272628013.html

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